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Шольц и Зеленский подпишут соглашение о безопасности

Александр Дельфинов
16 февраля 2024 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в Берлине подпишут соглашение о безопасности. После этого Зеленского примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц пожимают руки во время пресс-конференции в Берлине в мае 2023 года
Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине в мае 2023 годаФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин в пятницу, 16 февраля, как и планировалось ранее, сообщил вечером в четверг представитель правительства ФРГ. В первой половине дня состоится его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

В Берлине глава германского кабинета и украинский президент подпишут соглашение о безопасности. По словам представителя правительства, "в рамках переговоров будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

На вторую половину дня запланирована встреча Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

На следующий день, 17 февраля, Владимир Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), а также проведет ряд двусторонних встреч.

Соглашения о безопасности с другими странами

Ранее, 12 января, соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения.

17 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция также подпишет с Украиной двусторонний договор о гарантиях безопасности. Макрон также анонсировал новые поставки вооружений Киеву.

Европейские страны увеличивают помощь Киеву на фоне внутриполитического кризиса в США, где республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать выделение новых средств на поддержку Украины.


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