Опрос в РБ: 42% поддерживают мобилизацию в РФ, 34% - против

У белорусов нет единого мнения об отношении к мобилизации в России. И российскому, и украинскому народу они, чаще всего, сопереживают и желают скорейшего окончания войны. К таким выводам пришли авторы нового исследования Chatham House , посвященного медиапотреблению, отношению к мобилизации в России и идеологической самоидентификации белорусов. Его итоги во вторник, 20 декабря, представил директор "Белорусской инициативы" Chatham House Рыгор Астапеня.

Опрос проводился с помощью интернет-интервью (CAWI) 11-20 ноября 2022. В нем приняли участие 858 горожан. Авторы не исключают, что на результаты могли повлиять "опасения респондентов", а также допускают, что поддержка Александра Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем отражено в исследовании, так как его сторонники "зачастую менее социально и экономически активны, чем противники". Однако статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

Треть белорусов читают и смотрят государственные СМИ

Авторы поделили участников исследования на группы в зависимости от того, какие медиа они предпочитают. По словам Рыгора Астапени, сегодня сложно сегментировать белорусское общество по политическому признаку или отношению к власти: "Медиапотребление тоже является индикатором того, что люди думают и о действующей в Беларуси власти, и о войне в Украине, и о других политических событиях".

Ассортимент газетного киоска в Минске, май 2022 года Фото: Janka Rondo

По данным опроса, государственные российские и белорусские медиа смотрят 33% респондентов, 24% опрошенных выбирают негосударственные СМИ, четверть - обращаются и к тем, и другим, 18% - редко смотрят оба типа.

Аудитории как государственных, так и негосударственных СМИ не доверяют альтернативным источникам. При этом потребители контента государственных медиа "не уверены, что независимые СМИ врут".

Белорусы не определились с отношением к мобилизации в РФ

Chatham House предложил участникам опроса высказать отношение к мобилизации в России. Ее поддерживают 42%, высказались против ее проведения - 34%. Уклонение от мероприятий по мобилизации со стороны обычных россиян (отказ получать повестку, переезд к друзьям и др.) считают правильным 37% опрошенных, столько же такие действия порицают.

Рыгор Астапеня Фото: NurPhoto/picture alliance

"В Беларуси знают о том, что в России объявили частичную мобилизацию, что происходят мероприятия по призыву на военную службу, - говорит Рыгор Астапеня. - Но респонденты не так много знают о том, что в Беларуси развернули совместную региональную группировку войск РФ и РБ, и еще меньше - о том, что на территории Беларуси проводят тренировки россиян, которых потом оправляют в места боевых действий".

По мнению социолога, это свидетельствует о том, что государственные медиа редко говорят об этих событиях, чаще о них известно людям, которые читают независимые СМИ.

Сопереживают и желают скорейшего окончания войны

"Также мы предложили людям написать короткие телеграммы простым гражданам России или Украины. Респонденты были поделены на две части случайным образом. Мы увидели, что доминируют определенно гуманитарные послания. Пожелания держаться, сочувствие, пожелание мира", - рассказывает Астапеня.

Были и "политические послания", в которых люди выражали поддержку той или иной стороне конфликта, призывали одуматься и т.д.

"То, что белорусы скорее сопереживают и желают скорейшего окончания войны, во многом противоречит тому, что аудитория государственных СМИ поддерживает частичную мобилизацию, - отмечает эксперт. - Если бы власть в России сказала, что заканчивает войну, то, скорее всего, аудитория госСМИ сказала бы, что это хорошая идея. Люди повторяют нарративы действующей власти".

Демократы и сторонники рыночных реформ

Что касается идеологической самоидентификации белорусов, то больше половины горожан (57%) считают себя демократами, столько же среди белорусов и сторонников рыночных преобразований. А вот тех, кто придерживается левых социалистических взглядов всего 17%. "Это показывает, что в обществе есть определенный запрос на трансформацию и что белорусы куда либеральнее, чем это может казаться", - считает Рыгор Астапеня.

Внешнеполитические предпочтения белорусов, по мнению авторов исследования, остаются устойчивыми - после начала войны значительная доля белорусов перестала верить в "симметричные дружественные отношения с Россией и Европейским Союзом". В ноябре 2022 года такую политику предпочли бы 25% опрошенных, в союзе с РФ видят Беларусь 38%, 18% выбирают ЕС, столько же считают, что стране лучше быть вне всяких геополитических союзов.

Несмотря на то, что при выборе союзника преобладает экономический фактор, для белорусов выросла ценность понятий "безопасность" и "независимость".

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