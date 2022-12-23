Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, разрушенный российским авиаударом. США ввели санкции против компаний, связанных с ВПК России. ЧВК Вагнера отправила на фронт 40 тысяч заключенных из РФ.

На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 23 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Помощь Украине в борьбе с российской агрессией

Вашингтон ввел санкции еще против десяти компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Как сообщается на сайте департамента казначейства (министерства финансов) США, в санкционный список внесены юридические лица, занимающиеся разработкой оборудования для оборонных предприятий. Среди них, в частности, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени Горынина и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Президент США Джо Байден подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Объем американского оборонного бюджета составит рекордные 858 млрд долларов. В него заложено и выделение 800 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку ВСУ и надзор за ее предоставлением.

В Пентагоне рассматривают возможность обучения украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot на военной базе в США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в Минобороны обсуждается вопрос о целесообразности полного цикла обучения на территории США или же его части. Ожидается, что для подготовки украинских солдат потребуется несколько месяцев, при этом имеет смысл провести ее именно в Соединенных Штатах, в Форт-Силле (штат Оклахома), где находится большинство инструкторов и необходимых тренажеров, пишет издание.

Нидерланды выделят Украине 2.5 млрд евро помощи в 2023 году, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте. По его словам, эти деньги пойдут на поддержку ВСУ, гумпомощь жителям страны, восстановление ее критической инфраструктуры и расследование военных преступлений. "Пока Россия продолжает свою войну против Украины, Нидерланды будут продолжать оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую", - заверил Рютте.

ISW: Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну

Президент России Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну против Украины, считают в американском Институте изучения войны (ISW). "Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Эти заявления являются частью консолидированных попыток Кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая идет на все большие жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", - отмечают аналитики института.

В ISW напомнили, что российские военные не одержали ни одной значительной победы после захвата Лисичанска 3 июля. "Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь преуменьшить последствия длительной войны", - указывают аналитики.

Британская разведка: Увеличение численности армии станет испытанием для Кремля

Планы России увеличить численность своих вооруженных сил станут, по мнению британской разведки, большим испытанием для властей РФ. План, представленный президенту Владимиру Путину, предусматривает увеличение численности армии на 30 процентов до 1,5 млн военнослужащих. "Остается неясным, где Россия найдет призывников, чтобы обеспечить такое увеличение численности во времена, когда ее вооруженные силы находятся под столь сильным давлением в Украине", - говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.

В школах РФ будут учить о "госперевороте" и "СВО" в Украине

На сайте министерства просвещения РФ опубликован приказ, зарегистрированный 22 декабря, об утверждении федеральной программы среднего образования. Согласно документу, на уроках истории России старшеклассники будут изучать такие темы, как "государственный переворот" в Украине в 2014 году, "воссоединение" Крыма и Севастополя с Россией, "специальная военная операция" 2022 года и "санкции США и их союзников" против России.

В Мелитополе взорван автомобиль с сотрудниками ФСБ

В центре оккупированного Мелитополя взорвался автомобиль, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров. По словам представителя так называемой "администрации" оккупированной РФ части Запорожской области Владимира Рогова, марка автомбиля - Renault Duster, при его взрыве ранены два человека.

Telegram-канал "Политика страны" утверждает, что в автомобиле находились два сотрудника ФСБ. Издание публикует фотографии с предполагаемого места происшествия.

В Мариуполе сносят драмтеатр

В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для "реконструкции". Снос руин - это "попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны", подчеркнул Андрющенко.

В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением.

ЧВК Вагнера отправила воевать в Украину 40 000 российских заключенных

ЧВК Вагнера отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных из российских тюрем - такую оценку привел координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Всего в войне участвуют, по словам Кирби, около 50 тысяч "вагнеровцев", на оплату своей военной активности в Украине ЧВК ежемесячно тратит 100 млн долларов. "Похоже, господин Пригожин (владелец ЧВК Вагнера - Ред.) готов просто бросать тела российских граждан в мясорубку в Бахмуте, - сказал Джон Кирби. - Около 1000 бойцов "Вагнера" были убиты в этом сражении за несколько последних недель, и мы считаем, что 90% из них были фактически заключенными".

Зеленский: Россия может усилить обстрелы Украины в праздники

В период праздников Россия может усилить обстрелы Украины, предупредил сограждан Владимир Зеленский. "Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут вновь активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", - заявил украинский президент в вечернем видеообращении. В конце этого выступления Зеленский обратился на русском языке к россиянам: "Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".

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