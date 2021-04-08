 СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США | Новости из Германии об Украине | DW | 07.06.2021

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Украина

СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США

Президент Украины назвал "Северный поток - 2" настоящим оружием в руках РФ. Не очень понятно, почему "патроны к нему может обеспечивать такая великая страна, как США", добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что узнал из СМИ о решении президента США Джо Байдена прекратить попытки блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", который Украина рассматривает как серьезную угрозу своей нацбезопасности. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил информационный интернет-портал Axios, которому украинский лидер дал интервью. 

По версии портала, Зеленский был удивлен и разочарован этим решением и "умоляет" Байдена встретиться с ним перед саммитом главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня. По словам президента Украины, он готов пообщаться с американским лидером "в любой момент и в любой точке планеты", цитирует Владимира Зеленского Axios.

О газопроводе глава украинского государства сказал: "Это - оружие, настоящее оружие… в руках Российской Федерации". "Не очень понятно", почему "патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединенные Штаты".

Белый дом: Байден будет отстаивать суверенитет Украины

Комментируя опасения Киева, представитель Белого дома в свою очередь заявил Axios: "Когда президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, он будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, как делал это во время обоих звонков президенту Путину".

Ранее, 25 мая, Байден выразил уверенность, что трубопровод "почти полностью достроен", а введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с ЕС.

Владимир Путин 4 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума завил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, завершена. Позднее российский лидер высказал мнение, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался.

Это заявление вызвало в Германии критику. Так, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны - транзитера газа" и после запуска "Северного потока - 2".

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    Автор: Ута Штайнвер


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