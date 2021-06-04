 Путин заявил о завершении прокладки первой нити ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока - 2"

"Газпром" готов к заполнению "Северного потока - 2" газом, сообщил президент России на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин

Владимир Путин

Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

"Два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - отметил он. Трубы подведены с немецкой и российской стороны, "нужно их приподнять и сварить", но "прокладка сама завершена", - заверил Путин.

По его словам, обеспечена также готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области. "Газ на "Славянскую" подан. Таким образом "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока - 2", - заявил Путин.

Немецкие экологи просят отозвать разрешение на эксплуатацию

Ранее, 2 июня, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) призвала власти ФРГ "из соображений защиты климата" отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2"."Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорилось в обосновании. В связи с этим DUH призвала провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период".

По "Северному потоку - 2" планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в ФРГ. По данным Nord Stream 2 AG, на конец марта было уложено 95 проц газопроводной магистрали, тогда оставалось проложить лишь 93 километра труб в датских водах и 28 километров - в германских.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против проекта, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

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    Автор: Андрей Гурков


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