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СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пейджеры для "Хезболлаха"

Екатерина Венкина
18 сентября 2024 г.

По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, взрывчатка сдетонировала после нагрева аккумуляторов.

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Пострадавшие от взрывов в Ливане
Пострадавшие от взрывов в Ливане (фото из архива)Фото: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшой объем взрывчатки в 5000 пейджеров тайваньского производства, заказанных радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах" за несколько месяцев до взрывов пейджеров 17 сентября. Об этом агентство Reuters сообщило в среду, 18 сентября, со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще одного собеседника.

Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной.

Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства".

Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.

Sky News Arabia: Взрывчатка сдетонировала после нагрева аккумуляторов

По версии источников Sky News Arabia, в пейджеры был заложен пентаэритриттетранитрат, взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Взрыв произошел, когда "Моссад" повысил температуру аккумуляторов.

По данным издания Axios, Израиль заранее не уведомил администрацию президента США Джо Байдена об операции.

Она была одобрена в начале этой недели в ходе совещаний по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов его кабинета и руководителей служб безопасности, сообщил осведомленный источник.

Встреча главы Минобороны Израиля с зампомощника президента США

Как сообщило 16 сентября Минобороны Израиля, по итогам встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином глава ведомства Йоав Галант заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном.

Израиль пока не прокомментировал ситуацию со взрывами.

В результате детонации погибли девять человек, в том числе восьмилетняя девочка. По предварительным данным, около 2750 получили ранения.

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