СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пейджеры для "Хезболлаха"

По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, взрывчатка сдетонировала после нагрева аккумуляторов.

Разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшой объем взрывчатки в 5000 пейджеров тайваньского производства, заказанных радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах" за несколько месяцев до взрывов пейджеров 17 сентября. Об этом агентство Reuters сообщило в среду, 18 сентября, со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще одного собеседника.

Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной.

Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства".

Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.

Sky News Arabia: Взрывчатка сдетонировала после нагрева аккумуляторов

По версии источников Sky News Arabia, в пейджеры был заложен пентаэритриттетранитрат, взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Взрыв произошел, когда "Моссад" повысил температуру аккумуляторов.

По данным издания Axios, Израиль заранее не уведомил администрацию президента США Джо Байдена об операции.

Она была одобрена в начале этой недели в ходе совещаний по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов его кабинета и руководителей служб безопасности, сообщил осведомленный источник.

Встреча главы Минобороны Израиля с зампомощника президента США

Как сообщило 16 сентября Минобороны Израиля, по итогам встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином глава ведомства Йоав Галант заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном.

Израиль пока не прокомментировал ситуацию со взрывами.

В результате детонации погибли девять человек, в том числе восьмилетняя девочка. По предварительным данным, около 2750 получили ранения.