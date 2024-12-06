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В Германии выбрали самое важное слово года

Павел Мыльников
6 декабря 2024 г.

Общество немецкого языка объявило словосочетание "светофора не будет" словом года. Лингвисты не обошли вниманием и попытки фирм приукрасить меры по защите климата, и необходимость боеготовности.

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Немецкое слово года "Ampel-Aus" означает распад "светофорной коалиции" в ФРГ
"Ampel-Aus", означающее распад "светофорной коалиции" в ФРГ, - самое значимое слово года в немецком языкеФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Лингвистическим символом уходящего 2024 года в Германии стало слово "Ampel-Aus", которое можно перевести словосочетанием "светофора не будет" или "светофору - конец". Об этом Общество немецкого языка в Висбадене сообщило в пятницу, 6 декабря.

Выбор лингвистов обусловлен недавним резонансным распадом "светофорной коалиции"канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/зеленых" и Свободной демократической партии. Это событие назревало долгое время и затмило даже состоявшиеся в те же дни президентские выборы в США, пояснили в Висбадене.

Вторую строчку в перечне самых значимых немецких слов нынешнего года заняло "Klimaschönfärberei" - "климатическое приукрашивание", которое описывает попытки компаний и организаций подчеркнуть свои меры по защите климата и представить себя более дружелюбными по отношению к окружающей среде, чем в действительности. Тройку лидеров замыкает тревожное, но актуальное в неспокойные времена слово "kriegstüchtig" - "боеспособный". Его употребил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), настаивая на ускоренном переоснащении вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

Финалисты должны отражать ключевые события последних 12 месяцев

Всего Общество немецкого языка в Висбадене выбирает десять слов года. В нынешнем году выбор предстояло сделать из почти 2500 языковых единиц. В финал выходят не наиболее часто употреблявшиеся в течение года слова, а те, которые наиболее точно отражают самые важные события и темы последних 12 месяцев и таким образом подводят своеобразный лингвистический итог года. Словом 2023 года в Германии стало словосочетание "кризисный режим", 2022-го - "смена эпох", а годом ранее титул достался слову "волнорез".

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