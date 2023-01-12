Ситуация в Соледаре и другие события 323-го дня войны

На 323-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ситуация в Соледаре

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не могут подтвердить информацию российской стороны о захвате Соледара в Донецкой области. В Соледаре контроль над районами переходит из одних рук в другие, сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США и Японии по вопросам безопасности. В ходе заседания представители США и Японии осудили агрессивные действия России и заявили о своей поддержке Украины.

Более ста российских военных погибли в боях за Соледар Донецкой области, сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины. По его данным, украинские силы применили против противника артиллерию и тактический ракетный комплекс "Точка-У". "В результате нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", - говорится в сообщении.

По данным пророссийского украинского блогера Юрия Подоляки, в настоящее время идет перегруппировка сил ВСУ в район Северска и западнее Соледара, что может говорить о готовности Киева к контрнаступлению. По мнению блогера, есть два варианта дальнейшего развития событий. "Либо из этих сил будет выстроена новая линия обороны, либо будет предпринята попытка отбить Соледар", - считает он.

Обстановка на других участках фронта

С начала января Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной, оценив этот сектор как очень уязвимый, сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В сводке отмечается, что на подступах к Кременной в Луганской области, как и в районе Соледара, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои. До ноября Россия, по данным британской разведки, задействовала почти все силы ВДВ для удержания линии фронта в районе Херсона. "В настоящее время передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью относительно элитных сил быстрого реагирования", - отмечается в сообщении британского Минобороны.

Российские войска обстреляли поселок Янтарное в Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. По его словам, снаряд попал в жилой дом. На месте погиб 27-летний мужчина, пострадала 47-летняя женщина. По словам Янушевича, за сутки российские войска 90 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В России тяжело раненых отправляют обратно на войну

В России сложилась практика, когда военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украину без решения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщило "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову. По ее словам, решение о возвращении военнослужащих после госпиталя на фронт принимают командиры частей, минуя необходимую в таких случаях процедуру прохождения ВВК, которая присваивает категории годности к военной службе. Мельникова отмечает, что таких случаев "недопустимо много".

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации на войну в Украине, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Согласно материалам дела, в мае 2022 года Кандаров, "не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы". В сентябре его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Повышение призывного возраста в РФ и набор наемников

В России во время весеннего призыва планируется направить на срочную воинскую службу граждан в возрасте до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По его словам, речь пока идет о повышении только верхней границы призывного возраста. Только в конце декабря впервые прозвучала идея о том, чтобы повысить минимальный возраст новобранцев в России с 18 лет до 21 года, а максимальный - с 27 до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин "концептуально" поддержал повышение призывного возраста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В аннексированном Россией Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные частные военные компании "Щит" и "Русич", сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ). "Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сводке украинского Генштаба.

Поставки танков Leopard

Польша объявила о готовности передать Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. "Если мы не защитим независимость Украины, то мы будем следующей мишенью", - подчеркнул он. По словам Мюллера, цель Польши - дать Украине возможность обороняться, и для этого ей нужна техника. "Такого рода политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям", - подчеркнул Мюллер.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) указал, что Берлин в целом не возражает против намерения Польши направить Украине танки Leopard германского производства. "Германия не должна стоять на пути других стран, принимающих решения о поддержке Украины, вне зависимости от решений самой Германии", - пояснил Хабек.

Между тем министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что решение о передаче Германией Украине танков Leopard пока не стоит на повестке дня. "У федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - сказала глава оборонного ведомства в Мариенберге (земля Саксония), где она посетила германских солдат в составе Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Ламбрехт напомнила о передаваемых Германией Украине системах вооружений и недавнем решении о передаче Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Украине боевые танки.

Солдаты бундесвера едут в Польшу

Несколько сот солдат бундесвера прибудут в Польшу на следующей неделе для обслуживания зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующий документ подписан президентом Анджеем Дудой. Германские военные будут базироваться в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В этом воеводстве, в частности, располагается город Замосць, через который проходит ветка железнодорожного сообщения, имеющее важное значение для снабжения Украины. Германия предложила Польше ЗРК Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство на фоне падения ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной 15 ноября.

"Саммит мира" в годовщину начала войны и возвращение военнопленных

Глобальный "саммит мира", который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Дипломат напомнил о "формуле мира", озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20. "Благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации", - добавил Боднар.

С начала войны Киев вернул из российского плена 1696 украинцев, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. "Своими глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на родину. Они потеряли в весе, не получали надлежащей медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не придерживается Женевских конвенций", - заявил он. Омбудсмен также поблагодарил Турцию как страну - посредницу в переговорах с РФ по обмену пленными.

Конфискация российских активов

Еврокомиссия поддерживает инициативу Эстонии начать конфискацию замороженных российских финансовых активов в стране, заявил официальный представитель ЕК. При этом он отметил, что не знает, каким образом Эстония планирует это сделать. Ранее Таллинн пообещал до конца января разработать механизм изъятия замороженных российских активов и передачи их Украине, не дожидаясь других стран ЕС. Общая сумма российских средств, замороженных Эстонией, составляет 20 млн долларов.

Смотрите также: