Шольц вместо Меркель: как в бундестаге выбирали нового канцлера

Повестка дня пятого заседания бундестага ХХ созыва в эту среду, 8 декабря, была короткой. Всего четыре пункта: выборы канцлера; после перерыва на поездку к федеральному президенту за официальным назначением - приведение к присяге; констатация факта успешного формирования правительства; приведение к присяге новых министров. Ни речей, ни дебатов. К 14 часам в бундестаге все было кончено.

Пробиться на пресс-трибуну было не просто

Трибуны для прессы, нависающие над задними рядами зала пленарных заседаний, обычно пустуют. Исключение составляют фоторепортеры с длинными телевиками, караулящие сверху момент, чтобы запечатлеть какое-нибудь нестандартное выражение лица того или иного оратора. Пишущие же журналисты, как правило, походом в бундестаг себя не утруждают, следят за дебатами по телевизионной трансляции.

Пресс-трибуна бундестага

В этот раз все было по-другому, пробиться на пресс-трибуну было не просто. Заранее надо было подать заявку на дополнительную (к обычной парламентской) аккредитацию, иметь счастье оказаться в числе победителей своеобразного тендера, а рано утром перед началом заседания выстоять длинную очередь и прежде, чем получить заветную красную карточку с синей полосой, пройти еще придирчивую проверку сертификата о полной вакцинации от коронавируса.

Пресс-служба бундестага была явно не готова к такому ажиотажу, просила журналистов, которым не очень-очень надо, не рваться на трибуну и недоумевала, почему в этот раз желающих поприсутствовать на выборах канцлера в бундестаге было намного больше, чем в 2018 году. Но ничего удивительного в этом нет. Тогда Ангела Меркель (Angela Merkel) избиралась канцлером уже в четвертый раз, в диковинку это ни для кого не было. А Олаф Шольц (Olaf Scholz) - это премьера, причем, вдвойне. Первый раз канцлер, и первый раз во главе экзотического на федеральном уровне правительства, состоящего из его социал-демократов, либералов и "зеленых".

Как и во время учредительного заседания бундестага 26 октября, в зал пленарных заседаний в этот день пускали только привитых, переболевших или негативно протестированных на коронавирус депутатов. Для тех, кто ни в какую не желает афишировать свой медицинский статус (чаще всего это парламентарии из фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии"), отвели одну из зрительских трибун, на которую обычно приводят группы старшеклассников, желающих понаблюдать за работой законодательного органа власти ФРГ.

Меркель и Шрёдер на двух разных трибунах для почетных гостей

Заседание началось строго вовремя, с гонгом, прозвучавшим в девять утра. Зал пленарных заседаний к этому моменту был уже полон. И обе трибуны для почетных гостей - тоже. На них расположились, в частности, предшественники Шольца.

Герхард Шрёдер с женой Ким Со Ён на трибуне для почетных гостей

В первом ряду на одной сидел бывший канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) со своей уже пятой женой Ким Со Ён из Южной Кореи. Тоже в первом ряду, но на соседней трибуне, журналисты легко распознали скрытое маской лицо Ангелы Меркель, которая пришла в бундестаг в сопровождении уже нового руководителя администрации канцлера, доверенного человека Олафа Шольца Вольфганга Шмидта (Wolfgang Schmidt).

Открыв заседание, председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) из всех присутствующих гостей поприветствовала только ее - в тот момент еще не бывшую, а исполняющую обязанности канцлера Ангелу Меркель, которую депутаты встретили (и одновременно проводили) стоя и продолжительными аплодисментами.

Перекличка депутатов от A до Z

Потом началась будничная процедура выборов нового канцлера. Бербель Бас для начала объяснила довольно сложные правила, призванные гарантировать тайну голосования, напомнила о том, что ни в коем случае не разрешается фотографировать свою карточку-бюллетень.

В пленарном зале бундестага до начала процедуры голосования

Затем ассистенты председателя стали зачитывать в алфавитном порядке имена депутатов, которые по очереди получали в фойе свои карточки. Начали с Санае Абди (Sanae Abdi) и закончили Катрин Цшау (Katrin Zschau), поскольку Z - последняя буква немецкого алфавита.

Услышав свое имя, депутаты выходили в фойе, получали свои комплекты, шли с ними в кабинки, где ставили свой крестик - "за", "против", "воздержался", - клали карточку в конверт и, запечатав, опускали в урну для голосования под строгим присмотром парламентских служителей.

В ожидании результатов голосования

Учитывая тот факт, что депутатов бундестага становится все больше (сейчас из уже 736), парламентская перекличка продолжалась с полчаса, плюс само голосование, плюс подсчет голосов.

Ангелу Меркель на трибуне для почетных горстей приветствовали долгими аплодисментами

В ожидании результата депутаты обменивались мнениями и вели непринужденные разговоры. Одни - тет-а-тет, другие - небольшими группами. На трибуне для почетных гостей, например, о чем-то оживленно беседовали Ангела Меркель, Вольфганг Шмидт, новый "зеленый" вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) и будущая правящая бургомистр Берлина социал-демократка Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

Цветы и яблоки для нового канцлера

В четверть одиннадцатого подсчет голосов был окончен, и Бербель Бас объявила результаты. Для избрания канцлером Олафу Шольцу было нужно заручиться поддержкой большинства списочного состава бундестага, то есть, 369.

Из 707 опущенных в урны бюллетеней три были признаны недействительными. Из остальных 303 были "против" и 395 "за" Олафа Шольца. Общая численность трех фракций правящей теперь коалиции составляет 416 депутатов. По болезни отсутствовали 4 социал-демократа и по одному либералу и "зеленому". Это значит, что все-таки не все депутаты фракций правящих партий проголосовал за нового канцлера.

Настроения Олафу Шольцу, однако, это не испортило. К его месту в первом ряду пленарного зала выстроилась длинная очередь депутатов всех фракций, пожелавших поздравить нового канцлера. Не все были с букетами, один депутат вручил корзинку с яблоками, но гора цветов на столе перед депутатским креслом Шольца выросла солидная.

Вернувшись от президента, Олаф Шольц занял место канцлера в правительственной ложе

После примерно часового перерыва, во время которого Шольц съездил во дворец Бельвю, чтобы получить из рук Федерального президента официальное назначение на должность, он вернулся в пленарный зал, где сел уже не на свое депутатское место, а в кресло канцлера по правую руку от председателя бундестага.

"Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", - прочитал Олаф Шольц 56-ю статью Основного закона ФРГ, в которой сформулирована присяга канцлера. Фразу "Да поможет мне Бог" новый канцлер опустил.

А уже в 15 часов Олаф Шольц прибыл на свое новое место работы - в ведомство федерального канцлера, где принял дела от уходящей на пенсию Ангелы Меркель. В должности главы правительства Германии она пробыла 5860 дней.

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Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок стала министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн в кабинете Шольца стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек получил и пост вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

