Президент Южной Кореи назвал условия расширения помощи Киеву

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 апреля (время московское).

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Южная Корея может расширить поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, если произойдет широкомасштабное нападение на мирное население, заявил президент страны Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters.

"Если возникает ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал Юн.

Reuters отмечает, что это первый случай изменения отношения южнокорейского лидера к вопросу о снабжении Украины вооружениями.

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Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ задействует в Украине "все оставшиеся у него инструменты", включая угрозу применения ядерного оружия и кибератаки, пишет британская газета The Guardian. "Британские чиновники на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к экстремальным тактикам, когда она пытается удержать украинскую территорию", - говорится в публикации. В этой связи журналисты вспоминают мартовское заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что возможные попытки Украины отвоевать Крым станут для его страны "основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания".

Минэнерго США направило письмо в "Росатом"

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Министерство энергетики США направило в "Росатом" письмо о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) чувствительной информации в сфере атомных технологий американского происхождения, находящейся под экспортным контролем правительства США, и попросило "не прикасаться к ней", сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось вышеназванное письмо.

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности США, уточняется в публикации.

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Российские войска ночью атаковали в воздуха район Одессы и окрестностей: местные жители слышали работу противовоздушной обороны. Об этом сообщили изданию Liga.net два источника в городе и пригороде.

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"ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - сообщил в ночь на 19 апреля в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Зеленский и спикер Палаты представителей Конгресса США обсудили усиление санкций

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После того как правитель Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске назначенного РФ "временно исполняющего обязанности главы ДНР" Дениса Пушилина, Украина объявила, что отзывает своего посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев для консультаций. В Киеве призвали Минск "удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины".

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Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о продлении на один год действия положения от 21 апреля 2022, в связи с которым связанным с Россией судам запрещено заходить в американские порты. Год назад Байден заявил, что " что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам".

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Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, сообщается на сайте офиса президента Украины .

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Кроме прочего, беседа касалась перспектив усиления санкционного давления на Россию, в частности, возможного снижения уровня потолка цен на российские нефть и газ.

Также Зеленский выразил Маккарти благодарность за неизменную двухпартийную поддержку его страны со стороны Конгресса США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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