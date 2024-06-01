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Серверы немецкой партии ХДС подверглись кибератаке

Евгений Жуков
1 июня 2024 г.

Нападению хакеров подверглась одна из крупнейших немецких партий - Христианско-демократический союз. Расследование ведут федеральные ведомства по защите конституции и по инфобезопасности.

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Логотип ХДС на штаб-квартире партии в Берлине
Логотип ХДС на штаб-квартире партии в БерлинеФото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

За неделю до проведения выборов в Европарламент жертвой кибератаки стала еще одна немецкая партия - Христианско-демократический союз (ХДС). Информацию об этом подтвердили в субботу, 1 июня, в самой партии и в министерстве внутренних дел ФРГ.

О масштабах ущерба, а также о том, кто совершил это нападение, ничего не сообщается, поскольку расследование не завершено. Однако характер атаки указывает на то, что она была произведена очень профессионально, приводит агентство dpa слова представителя МВД.

Пока неясно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным. По словам представителя ХДС, в качестве меры предосторожности часть IT-инфраструктуры была отключена от сети и изолирована.

Расследование ведет германская спецслужба

Расследованием хакерской атаки занимаются Федеральное ведомство по защите конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности.

В прошлом году кибератаке подверглась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - были взломаны электронные серверы в ее штаб-квартире. Правительство Германии обвинило в ней Россию: министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что нападение совершила "хакерская группировка APT28, которая управляется российской военной разведкой ГРУ".

В связи с этим нападением МИД Германии вызвал в начале мая временного поверенного в делах посольства РФ, а посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff) был отозван в Берлин на неделю для консультаций.

Кибератака также была направлена против немецких компаний из сферы логистики, обороны, авиации и IT.

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