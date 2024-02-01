  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Сенсация: в Германии нашли останки древнейшего Homo sapiens

Вера Фридрих
1 февраля 2024 г.

Находка ученых, сделанная в Германии в пещере Ильзенхёле, позволяет утверждать, что человек разумный начал заселять центральную и северо-западную Европу гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

https://p.dw.com/p/4bvAi
Останки человека разумного из пещеры в Тюрингии
Останки человека разумного из пещеры в ТюрингииФото: Tim Schüler/CC-BY-ND

Международный коллектив ученых обнаружил на востоке Германии рекордно древние останки человека разумного, указывающие на то, что первые Homo sapiens проникли сюда как минимум 45 тысяч лет назад. Сенсационные находки сделаны в федеральной земле Тюрингия, а точнее - в пещере Ильзенхёле близ маленького города под названием Ранис. 

В те времена в этом регионе было в среднем на 7 - 15 градусов холоднее, чем сейчас. Получается, что уже тогда люди умели адаптироваться к суровым природным условиям, отмечают ученые лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, MPI-EVA), входящие в состав международной исследовательской группы.

Homo sapiens появился в Европе раньше, чем предполагалось

Сделанные находки фундаментально меняют наши представления о прошлом. До сих пор считалось, что человек разумный поселился в Европе около 40 тысяч лет назад, а найденные и обработанные каменные лезвия, датированные более ранним периодом, относили к неандертальцам. Теперь же ученые полагают, что орудия труда были произведены человеком разумным, который, как сейчас выяснилось, жил в Европе параллельно с неандертальцами в течение весьма долгого периода - около 10 тысяч лет. 

Ученые исследует кости животных
Останки животных, пещера ИльзенхёлеФото: Geoff M. Smith/CC-BY-ND 4.0.

Пещера, согласно выводам исследователей, использовалась в качестве укрытия и временного жилья и животными, и небольшими группами людей. Вероятно, Homo sapiens перебрались в эти северные регионы в поисках пищи, поскольку здесь паслись крупные стада диких животных. Анализ зубов животных того времени показал, что в регионе преобладал очень холодный континентальный климат, а местность чем-то напоминала нынешнюю Сибирь.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Золотые серьги-подвески в византийском стиле

Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

Новости археологии и публикации о самых интересных исследованиях в Германии - в специальном досье DW.
Туризм7 июля 2023 г.
Кельтская фибула

Археологические сенсации и просто интересные находки года в Германии

Археологические сенсации и просто интересные находки года в Германии

2023 год в Германии оказался богатым на археологические и палеонтологические находки. Пришло время подвести итоги.
Туризм22 декабря 2023 г.
"Венера Швабская"

Первобытные артефакты из пещер Швабского Альба

Первобытные артефакты из пещер Швабского Альба

Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия. | 23 фотографии
Туризм25 сентября 2022 г.
Показать еще