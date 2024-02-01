Сенсация: в Германии нашли останки древнейшего Homo sapiens

Находка ученых, сделанная в Германии в пещере Ильзенхёле, позволяет утверждать, что человек разумный начал заселять центральную и северо-западную Европу гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Международный коллектив ученых обнаружил на востоке Германии рекордно древние останки человека разумного, указывающие на то, что первые Homo sapiens проникли сюда как минимум 45 тысяч лет назад. Сенсационные находки сделаны в федеральной земле Тюрингия, а точнее - в пещере Ильзенхёле близ маленького города под названием Ранис.

В те времена в этом регионе было в среднем на 7 - 15 градусов холоднее, чем сейчас. Получается, что уже тогда люди умели адаптироваться к суровым природным условиям, отмечают ученые лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, MPI-EVA), входящие в состав международной исследовательской группы.

Homo sapiens появился в Европе раньше, чем предполагалось

Сделанные находки фундаментально меняют наши представления о прошлом. До сих пор считалось, что человек разумный поселился в Европе около 40 тысяч лет назад, а найденные и обработанные каменные лезвия, датированные более ранним периодом, относили к неандертальцам. Теперь же ученые полагают, что орудия труда были произведены человеком разумным, который, как сейчас выяснилось, жил в Европе параллельно с неандертальцами в течение весьма долгого периода - около 10 тысяч лет.

Останки животных, пещера Ильзенхёле Фото: Geoff M. Smith/CC-BY-ND 4.0.

Пещера, согласно выводам исследователей, использовалась в качестве укрытия и временного жилья и животными, и небольшими группами людей. Вероятно, Homo sapiens перебрались в эти северные регионы в поисках пищи, поскольку здесь паслись крупные стада диких животных. Анализ зубов животных того времени показал, что в регионе преобладал очень холодный континентальный климат, а местность чем-то напоминала нынешнюю Сибирь.

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