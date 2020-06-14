Шварцвальд - немецкое "Чернолесье" (фотогалерея)

Немецкие СМИ сообщили о том, что Алексей Навальный проходит реабилитацию в немецком регионе Шварцвальд. Чем интересны и славятся эти места?
Первый раз за бутылкой кондитер Фредди Бох тянется уже ранним утром… Ничего не поделаешь: вишневый шнапс входит в состав этого рецепта.
О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
Вы что-нибудь уже слышали про хёри бюлле, флёнц и пумперникель? Эти и другие немецкие региональные деликатесы - в кулинарно-туристический подборке DW.
Каждый турист хочет что-то привезти домой из отпуска. Сувенирные лавки в немецких городах и весях ломятся от всяких безделушек. Помимо вездесущих магнитов на холодильники, футболок и открыток, в таких магазинах продают вещицы с региональным колоритом. Приглядимся к ним поближе…
Бизенбахский виадук в Шварцвальде был построен в конце XIX века.
Памятники Отто фон Бисмарку начали возводить в Германии еще при жизни, а после смерти они стали появляться повсеместно.
Эта фотография была сделана в ночь на понедельник, 11 июня, в немецком регионе Шварцвальд.
Этот традиционный наряд из города Санкт-Георген в Шварцвальде назван немецким национальным костюмом года.
Город Альтенштайг в Баден-Вюртемберге, расположенный примерно в полусотне километров от Штутгарта, считается своего рода воротами в Шварцвальд.