 Шварцвальд - немецкое ″Чернолесье″ (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.10.2020

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По Германии

Шварцвальд - немецкое "Чернолесье" (фотогалерея)

Немецкие СМИ сообщили о том, что Алексей Навальный проходит реабилитацию в немецком регионе Шварцвальд. Чем интересны и славятся эти места?

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    В немецком "Чернолесье" есть много загадочных мест. Одно из них находится около города Фуртвангена. Здесь в лесу можно увидеть старый бук с вросшей в него каменной фигурой Иисуса Христа - "Balzer Herrgott". Как и когда она попала сюда, точно не знает никто.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Церковь монастыря Святого Петра (Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald). Эту бенедиктинскую обитель основали здесь еще в XI веке. Барочный храм, дошедший до наших дней, был возведен в 1720-х годах.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Каждый год осенью недалеко от города Вальдсхут (Waldshut) в Шварцвальде проходит небольшой фестиваль соломенных скульптур. Название этой композиции - "Пенсионеры на скамейке".

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Гертельбахские водопады (Gertelbachfälle) в районе Бюлерталь. Перепад высоты этого ручья протяженностью всего 2,5 километра составляет около 330 метров.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    В немецком "Чернолесье" есть много загадочных мест. Одно из них находится около города Фуртвангена. Здесь в лесу можно увидеть старый бук с вросшей в него каменной фигурой Иисуса Христа - "Balzer Herrgott". Как и когда она попала сюда, точно не знает никто.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Церковь монастыря Святого Петра (Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald). Эту бенедиктинскую обитель основали здесь еще в XI веке. Барочный храм, дошедший до наших дней, был возведен в 1720-х годах.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Каждый год осенью недалеко от города Вальдсхут (Waldshut) в Шварцвальде проходит небольшой фестиваль соломенных скульптур. Название этой композиции - "Пенсионеры на скамейке".

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Гертельбахские водопады (Gertelbachfälle) в районе Бюлерталь. Перепад высоты этого ручья протяженностью всего 2,5 километра составляет около 330 метров.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


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