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Саудовская Аравия снижает цены на нефть для всех покупателей

Павел Мыльников
7 января 2024 г.

Решение Эр-Рияда обусловлено слабым спросом на мировом рынке нефти. Премия к сорту Arab Light для Азии - основного рынка Saudi Aramco - сократится до 1,5 доллара США за баррель.

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Представитель нефтяной компании Saudi Aramco
Добыча нефти в Саудовской АравииФото: John Moore/picture alliance/AP Photo

Саудовская Аравия снижает цены на нефть с поставкой в феврале для покупателей во всех регионах, пишет агентство Bloomberg в воскресенье, 7 января. Решение принято на фоне слабого спроса на мировом рынке.

Стоимость саудовской нефти определяется через премию к бенчмарку, эталонному сорту для того или иного рынка. Так, премия к сорту нефти Arab Light для поставок на основной рынок Эр-Рияда - Азию - сократится на 2 доллара США и составит 1,5 доллара за баррель. В то же время опрошенные Bloomberg нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры ожидали снижения показателя на 1,25 доллара. Национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco также снижает цены на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Обострение на Ближнем Востоке не вызвало скачка нефтяных цен

В 2023 году мировые цены на нефть снизились впервые с 2020-го. Рынок до сих пор не отреагировал значительным ростом цен на обострение на Ближнем Востоке после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, отмечает Bloomberg. Атаки связанного с Ираном хуситского ополчения в Йемене на торговые суда в Красном море также пока не привели к перебоям в поставках, добавляет агентство.

В феврале и марте потребление нефти обычно падает. Нефтеперерабатывающие заводы используют этот период для технического обслуживания.

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