Война, день 347-й: Украина ввела санкции в адрес "Росатома"

Глава Минобороны Украины Резников прокомментировал слухи об отставке. Удары по Харькову и Херсону. В Литве собрали 6 млн евро на радары для Украины. Экс-премьер Израиля рассказал о своей роли посредника.

На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 5 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

200 компаний в новом санкционном списке Украины

Украина ввела санкции в отношении 200 российских компаний, в том числе "Росатома" и других фирм, связанных с атомной промышленностью РФ. Россия "использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства", заявил президент Украины Владимир Зеленский, своим указом введя в действие соотвествующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Глава украинского государства подчеркнул, что Москва позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС в качестве прикрытия для обстрелов. "Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями", - заявил Зеленский, выразив надежду, что ограничительные меры против атомной отрасли РФ будут включены в 10-й пакет санкций, работу над которым завершает Европейский союз.

Глава Минобороны Резников прокомментировал слухи об отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о возможном уходе с должности, заявил, что подаст в отставку, если такое решение примет глава государства Владимир Зеленский. "Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек - Верховный главнокомандующий, президент Украины", - заявил Резников на пресс-конференции.

По словам министра, он будет дальше делать то, что предложит президент. "Я в команде буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, но и наказать потом военно-политическое руководство РФ", - сказал Резников.

В то же время глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников покинет пост министра обороны и займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Украинское оборонное ведомство возглавит Кирилл Буданов, нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны, добавил Арахамия.

Удары по Харькову и Херсону

В результате российской ракетной атаки на Харьков полностью разрушено здание высшего учебного заведения. Еще одна ракета попала в жилой дом. Как указал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, в результате ракетной атаки по городу пострадали пять человек.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по Чернобаевке в Херсонской области, сообщила военная администрация региона. По ее данным, повреждены 6 жилых домов, а также жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод. Пострадал один человек, он госпитализирован. Под обстрел попала и столица региона, город Херсон. В результате в "двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет", - сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Одессе продолжаются проблемы с энергоснабжением

Одесса Фото: Jose Colon/AA/picture alliance

Из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одессе уже второй день до 40 процентов потребителей, или около 280 тысяч человек, до сих пор остаются без электроснабжения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания в Одесской областной военной администрации. По словам главы правительства, ремонт на подстанции, где накануне произошла авария, идет без перерыва. Параллельно в Одессу везут мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей, добавил Шмыгаль. "Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути", - сказал он.

В учебных заведениях Одессы в связи с "критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией" объявлены двухдневные каникулы 6 и 7 февраля, сообщил городской совет в Telegram-канале. Отмечается, что во всех детских садах будут работать дежурные группы.

В Литве собрали 6 млн евро на радары для Украины

"Литва - это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - написал в своем Twietter министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя итоги акции, проведенной несколькими благотворительными фондами Украины. С 30 января были собраны необходимые средства на закупку для ВСУ радаров противовоздушной обороны. Как сообщают литовские СМИ, планируется закупка радаров израильского производства, которые будут мониторить воздушное пространство вокруг стратегических объектов в Украине.

Сводки из зоны боевых действий

За истекшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения сил РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения российской армии и склад боеприпасов, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, российская сторона в дополнение к ракетным ударам совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и уничтожили склад боеприпасов в районе Угледара. Кроме того, межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию в Украине обвинил Киев в подготовке провокации "под чужим флагом" в Краматорске. Как указывается в заявлении, украинские спецслужбы якобы намерены подорвать несколько медицинских учреждений города, чтобы обвинить армию РФ в ударах по гражданским объектам. "В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное злодеяние российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России", - говорится в тексте.

Экс-премьер Израиля рассказал об усилиях посредничества

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном 6 февраля, заявил, что в начале войны по просьбе Владимира Зеленского пытался посредничать между Москвой и Киевом с целью добиться прекращения огня. По словам бывшего политика, в марте 2022 года обе стороны были готовы идти на серьезные уступки. По словам Беннета, на фактически тайных переговорах с российским президентом, прошедших 5 марта в Москве, Владимир Путин якобы согласился не требовать разоружения и "денацификации" Украины. Зеленский в ответ согласился отказаться от вступления Украины в НАТО. Но все переговоры потеряли смысл после того, как вскрылась правда о расправах российских военных над мирными жителями в Буче.

Кроме того, согласно словам Беннета, Владимир Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского. Израильский пример попросил собеседника дать слово, что Россия не предпримет попытки физического устранения украинского лидера, и получил такое заверение, которое Беннет передал Зеленскому. Представители президентов России и Украины никак не прокомментировали рассказ Беннета.

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