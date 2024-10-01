Сандра Хюллер рассказала Vogue о своем стиле: Это безнадежно

Октябрьский выпуск журнала Vogue Germany посвящен 45-летнему юбилею немецкого издания. В свежем выпуске - 45 признаний в любви к моде. И, как отмечает главный редактор Керстин Венг (Kerstin Weng), сама обложка - тоже объяснение в любви. "Сандра Хюллер - сейчас самая востребованная актриса в мире. Как и Юрген Теллер, который фотографировал ее для этого издания, она олицетворяет собой аутентичное, неподдельное", - говорит главный редактор.

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) на данный момент снимется в одной картине с американским актером Томом Крузом. Она сыграла главные роли в оскароносных фильмах "Зона интересов" и "Анатомия падения".

На обложке юбилейного Vogue - самая востребованная немецкая актриса Сандра Хюллер Фото: Juergen Teller/Vogue Germany

В интервью журналу Vogue Germany немецкая актриса подчеркнула, что очень любит работать с Юргеном Теллером (Juergen Teller). Известный немецкий фотограф часто снимает звезд. Сандра Хюллер рассказала, что Теллер берет то, что есть, а не создает что-то специально, при этом он всегда находит особенное.

Сандра Хюллер о своем стиле: Это безнадежно!

О своем собственном стиле немецкая актриса сказала в интервью журнала так: "Что касается моего собственного стиля, то я думаю, что это просто безнадежно. Помощь, которую я получаю со стороны, чтобы узнать, что мне подходит, - это огромное удовольствие. Но что касается меня лично, то я совершенно потеряна в этом отношении для общества. Я убеждена, что стилю нельзя научиться. У тебя либо есть способности к этому, либо нет, и я не думаю, что я тот человек, с которым можно поговорить на эту тему".

Сандра Хюллер на страницах Vogue Germany. Фотосъемка немецкого фотографа Юргена Теллера. Куртка - ALEXANDER McQUEEN. Юбка - MOSCHINO. Серьги - ALIGHIERI Фото: Juergen Teller/Vogue Germany

Санда Хюллер в Vogue. Пальто - CHLOÉ. Кожаные брюки - PETAR PETROV. Очки - TOM FORD. Сумка - SCHIAPARELLI. Фотограф: Юрген Теллер Фото: Juergen Teller/Vogue Germany

На страницах модного журнала Хюллер не только позирует немецкому фотографу Юргену Теллеру в образах от Louis Vuitton, CHLOÉ, Petar Petrov, Tom Ford и других модных домов, но и делится своим впечатлениями о работе над новым фильмом "Rose" режиссера Маркуса Шляйнцера (Markus Schleinzer), где Сандра Хюллер играет женщину, которая в 17-м веке выдавала себя за мужчину-солдата. Как подчеркивает сама актриса, в этой картине роль сексуальной ориентации ее героини - не ключевая. Ее героиня просто считает, что в образе мужчины жить легче.

Воспоминания Сандры Хюллер о падении Берлинской стены

Сандра Хюллер родилась 30 апреля 1978 года в небольшом городке Фридрихрода в федеральной земле Тюрингия - на территории тогдашней Восточной Германии. Сегодня она живет в Лейпциге. В интервью VOGUE на вопрос об интеграции "новых" земель актриса ответила, что взгляд на события тех лет остается западным: "Восточный опыт не представлен. Я скорее замечаю, что люди постоянно требуют или предлагают нам довольствоваться тем, что мы имеем. Если взять мой детский опыт, когда в один день произошла смена системы без объяснения причин или при условии, что все этого хотят, то такое будет сопровождать вас всю вашу жизнь".

45-е юбилейное издание - в продаже с 28 сентября. Интервью с Сандрой Хюллер можно прочитать на Vogue.de .