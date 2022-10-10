Рудник Раммельсберг - серебряные копи германских королей

Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь более тысячи лет. В XIII веке горняки Раммельсберга основали свой профсоюз - первый в мире. | 23 фотографии

В этом месте в нынешней немецкой земле Нижняя Саксония на протяжении более чем тысячи лет практически непрерывно добывали разные ценные металлы - серебро, медь, золото, свинец… Однако началось все еще раньше - около трех тысяч лет назад. В те времена руда выходила здесь прямо на поверхность. Запасы истощились лишь к концу XX века - к этому времени из горы, согласно примерным оценкам, извлекли в общей сложности около 27 миллионов тонн руды.

Надземные сооружения рудника Раммельсберг Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Штольня Рёдера - часть рудника Раммельсберг, которую можно посетить во время экскурсии Фото: Ralf Freyer/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Датой первого письменного упоминания Раммельсберга считается 968 год. Указания на серебряную жилу в этом месте в связи с событиями периода правления императора Оттона I Великого содержатся в "Деяниях саксов" Видукинда - хронике, написанной монахом-бенедиктинцаем из Корвейского монастыря.

Рудник Раммельсберг - памятник Всемирного наследия

Самым старым археологическим подтверждением подземной добычи руды в этих местах считается кожаный фрагмент, обнаруженный на 28-метровой глубине в 2021 году. Точное предназначение изделия из кожи, часть которого была найдена в одной из давно заброшенных штолен Раммельсберга, установить не удалось, но современные методы радиоуглеродного датирования позволили определить возраст находки IX-X веком нашей эры. Раннее здесь уже находили разные другие такие артефакты - например, подошву от обуви XIII века.

В 1992 году рудник Раммельсберг (Erzbergwerk Rammelsberg) и архитектурные памятники соседнего Гослара, в котором находилась важная королевская резиденция времен Средневековья - Императорский пфальц, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году этот список пополнили еще одним здешним памятником - Водозаборной системой Верхнего Гарца.

Раммельсберг и романтики

Туристической достопримечательностью Раммельсберг стал, самое позднее, еще в позапрошлом веке - правда, для особых посетителей. Здешняя руда была очень твердой. На протяжении столетий, до начала технической революции, добычу вели с помощью огня. Под землей разводили огромные костры, от жара которых порода трескалась, после чего горняки могли откалывать куски остывшей руды, применяя разные инструменты.

Раммельсберг на рисунке немецкого художника Георга Мельхиора Крауса 1784 года, созданном специально для Иоганна Вольфганга фон Гёте Фото: gemeinfrei

Только представьте себе эту картину - пламя, подземные огненные вихри, словно в преисподней. Побывать тогда в этом руднике было чем-то вроде путешествия в ад. Восхититься красочной стихией, услышать треск, увидеть фонтаны разноцветных искр, узнать, как пахнет раскаленная в подземной топке руда… В эпоху романтизма ради этого в штольни Раммельсберга спускались художники, поэты, писатели. Среди них были Генрих фон Клейст и Иоганн Вольфганг фон Гёте. Последний впервые посетил Раммельсберг в 1777 году, бывал здесь неоднократно, путешествовал по всему этому региону - Гарцу, поднимался на гору Броккен.

Все эти свои впечатления Гёте использовал, работая над романом "Фауст" при описании Вальпургиевой ночи и другими сценами. Именно первые такие посетители положили начало своего рода горному туризму в этих местах. Также в Гослар приезжали и до сих пор приезжают инженеры и другие специалисты, чтобы изучить уникальную систему забора и подачи воды, сила которой приводила в движение лебедки и насосы.

Раммельсберг на почтовой открытке около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance

Раммельсберг на фотографии около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance

Рудник Раммельсберг на почтовой открытке 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Музей под землей и под открытым небом

Осмотримся на поверхности. Последняя рабочая смена на руднике Раммельсберг закончилась в 1988 году. Здания хотели снести, туннели - засыпать, входы - забетонировать, но жители Гослара потребовали сохранить рудник как неотъемлемую часть истории города и региона Гарц. Так Раммельсберг стал музеем - рудником, открытым для посетителей. Уже через несколько лет последовало решение ЮНЕСКО включить этот памятник в список Всемирного наследия.

Знакомство посетителей с Раммельсбергом начинается там, где на последнем этапе его трудовой биографии начинались и заканчивались горняцкие смены. Как куклы в театре марионеток, к потолку на железных тросах подняты крюки и корзины с рабочей одеждой и касками. Это здание построено в тридцатых годах прошлого века, как и корпуса горно-обогатительного комплекса. Практичный способ экономии места, без шкафов. Запирающий трос вытягивали из отверстий только перед сменой и после нее.

Панно в фойе раздевалки для горняков рудника Раммельсберг Фото: Michael Runkel/IMAGO

Раздевалка для горняков Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

К раздевалке примыкает душевой зал - без дверей, но с окнами. В витрине - мыло марки "Bergauf" ("На-гора"). Во время знакомства с Раммельсбергом нам встретится много горняцких слов и выражений. Музейные сотрудники приветствуют всех традиционным "Glückauf!" - пожеланием счастливо вернуться наверх. Кстати, во избежание недоразумений нужно знать, что немецкий глагол "fahren" (ездить, ехать) в горняцком языке применяется к любым способам передвижения под землей и в любых направлениях: по узкоколейке, на лифте, ногами, ползком, карабкаясь, протискиваясь, по лестнице, вверх, вниз, вбок…

Пока есть время до первого спуска под землю, перейдя площадь, заглянем в бывшую силовую станцию, снабжавшую весь комплекс энергией и не только. Заходим в белое здание с башенкой, по железной лестнице поднимаемся на второй этаж. В этом зале находится диспетчерская, из которой контролировалось снабжение рудника электричеством, а также стоят компрессоры, с помощью которых под землю подавался сжатый воздух для отбойных молотков и другого пневматического оборудования. Посреди зала внимание сразу же привлекает необычный объект - инсталляция "Package on a hunt".

Инсталляция "Package on a hunt" Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Вагонетка, упакованная Христо и Жанной-Клод

Нетрудно догадаться, что здесь поработали знаменитые Христо и Жанна-Клод - супруги-художники, упаковавшие Рейхстаг в Берлине и огромное количество других движимых и недвижимых объектов по всему миру. Большинство акций было ограничено по времени, но эта вагонетка (нем. hunt), завернутая в коричневую материю, содержит последнюю добытую здесь руду и обернута навечно.

В главном зале силовой станции тихо и душновато. Воздух пропитан запахом машинного масла. Высокие окна создают обстановку театрального фойе, пустующего во время представления. Здесь можно провести много времени, рассматривая приборы, датчики, пожелтевшие инструкции, но недра зовут. Через залитый солнцем двор, захватив желтые каски, отправляемся под землю.

Штольня имени Рёдера

Штольня Рёдера встречает нас потоком сырого и холодного воздуха. В этой части рудника - постоянная температура, около 10 градусов. Штольня носит имя инженера Кристофа Рёдера, начавшего здесь свою службу в 1763 году и проработавшего в Раммельсберге более полувека. Именно он спроектировал уникальную систему подачи, использования и отвода воды со специальными штольнями, каналами и деревянными турбинами.

Порода в этой части горы была более мягкая, чем в рудоносных слоях, но на прокладку 500-метровой технической штольни ушло семь лет - до 1805 года. Туннель, в который попадают посетители, был раньше первым отрезком подземного водовода. По нему из соседнего хранилища в систему поступало 4500 литров воды в минуту. По пути через гору она до 1891 года приводила в движение четыре деревянные турбины.

Маршрут подземной экскурсии Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Сланец с халькопиритом (медным колчеданом) в экспозиции рудника Раммельсберг Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

К прохладе привыкли. Около ламп нежно зеленеет мох, но больше времени уходит на разглядывание ярких наростов - кристаллогидратов, цвет которых зависит от того, сульфаты каких металлов вымываются в этом месте из породы. Лазурный - медь, красноватый - железо, белый - цинк... Купоросы раньше были одним из источников дохода рудника. Их продавали, например, для изготовления красителей.

Диаметр турбины превышает семь с половиной метров Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Деревянные тяги для управления турбинами Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Деревянная турбина в штольне Рёдера Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Пройдя под землей 290 метров, попадаем в первый подземный зал с деревянной турбиной, восстановленной по чертежам. Диаметр - 7,6 метра. Правые и левые лопасти смотрят в разные стороны. Жерло, из которого на них льется вода, можно смещать, меняя тем самым направление вращения колеса. Управление осуществлялось из помещения, расположенного в 60 метрах от турбины, через систему деревянных тяг.

Вверх, вниз, тормоз... Мощность - около 5,5 лошадиных сил. На другом конце лебедки - корзина с рудой. Для управления требовался большой опыт. У каждого из четырех колес были свои особенности конструкции и функции. В частности, для преобразования крутящего момента Кристоф Рёдер использовал принцип, позже примененный для коленчатых валов в паровых машинах и автомобилях.

Один из прудов Водозаборной системы Верхнего Гарца Фото: Frank May/dpa/picture alliance

Водяное колесо в Верхнем Гарце Фото: Frank May/dpa/picture alliance

Горняцкие объединения

Снова на поверхности. Между двумя экскурсиями под землю есть время на то, чтобы заглянуть в бывший горно-обогатительный комплекс. Дробилки и другие гигантские механизмы покрыты рудной пылью. В железных корпусах прорезаны двери, а внутри расположена выставка, посвященная истории горного дела в Гарце, трудовым будням и праздникам, традициям и горняцкой взаимопомощи.

Горняки в парадной форме. Рисунок в музейной экспозиции рудника Раммельсберг Фото: Rammelsberg

Подошва горняцкого сапога, найденная на руднике Раммельсберг. Предположительный возраст - около 800 лет Фото: Holger Hollemann/dpa/picture alliance

Фотографии в экспозиции Раммельсберга Фото: Michael Runkel/IMAGO

Горняцкие объединения (Knappschaft) в Германии существуют уже более семи с половиной столетий. Первое из них было создано именно в Госларе, когда в 1260 году епископ Хильдесхайма подписал грамоту, гарантировавшую новому братству покровительство и защиту. Первые средневековые горняцкие братства в Германии носили религиозный характер.

Устав общества Святого Иоанна в Госларе предусматривал заботу о больных, вдовах и детях погибших на промысле, другую поддержку в трудные времена. Это братство считается первым в мире… социальным страховым обществом, первым шагом в создании системы пенсионного обеспечения и медицинского страхования.

Подземная узкоколейка

Мы же снова отправляемся туда, где лежали богатства, но уже не пешком, а на желтом подземном экспрессе - в тесноте, да не в обиде. Он доставит нас к штольне, закрытой в последнюю очередь, чтобы посмотреть, как развивались технические средства горной добычи после начала механизации, применения электрического оборудования и взрывчатых веществ.

Музейная штольня рудника Раммельсберг Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Подземная узкоколейка Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Вагонетки для транспортировки руды Фото: Niels Poulsen/imageBROKER/picture alliance

Это уже не штольня Рёдера. Здесь светлей, потолки выше. Сразу видно - другой век. В этой части рудника создан подземный музей, в котором ниша за нишей показаны разные способы добычи и транспортировки руды на поверхность. Кажется, что рабочие только что отошли на перерыв, а экскурсовод, воспользовавшись моментом, решил сам продемонстрировать действие отбойного молотка. Громко. Очень громко.

Пошумели в одном месте, перешли к другому - пневматическому сверлу. Тра-та-та-та-та… Закинув пару лопат горной породы в вагонетку, отправляемся на взрывные работы. Все готово, отверстия просверлены, капсулы заложены, осталось только нажать кнопку. Треск, грохот, дым... Но только взрыватели, без взрывчатки. Так сказать, спецэффекты. Впрочем, и это впечатляет.

Перерыв на обед - святое дело. Горняки могли перекусить под землей в специальных нишах. Традиционный обед, который брали под землю в Гарце, как правило, состоял из твердого сыра Harzer Käse с тмином или без него, местных колбасок, вытопленного из сала смальца, темного хлеба, огурца и стопки шнапса - в медицинских целях, для пищеварения. Добротная народная еда... Резать колбасу, сыр, намазывать жир на хлеб полагалось специальным ножом - Schärper, поэтому и обед называется Schärpermahlzeit.

Увы, кулинарный пункт в программу экскурсии не включен, но подкрепиться можно позже в одном из ресторанчиков уютного и гостеприимного Гослара.