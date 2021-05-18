Роттердам (почти) готов к первому полуфиналу "Евровидения"
Первый полуфинал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме вечером 18 мая. Среди участников - Россия и Украина. Накануне технические проблемы возникли во время генеральной репетиции шоу.
Арена Ahoy в Роттердаме, где проходит "Евровидение-2021"
После двухлетнего перерыва музыкальный конкурс "Евровидение" возвращается на телеэкраны. Во вторник вечером, 18 мая, в 22 часа по московскому времени в концертно-спортивном комплексе Ahoy в Роттердаме начнется первый полуфинал "Евровидения-2021". По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года.
Фавориты "Евровидения-2021"
Манижа на сцене "Евровидения-2021" в Роттердаме
В нем принимают участие Дестини, представляющая Мальту, и Элена Цагрину, выступающая за Кипр. По прогнозам букмекеров, в общем зачете они претендуют на места в первой пятерке. Все шансы на выход в финал есть у украинского коллектива Go_A, группы из Литвы The Roop, а также - у россиянки Манижи. Среди 16 участников первого финала разыгрываются 10 путевок в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.
Технические проблемы первого полуфинала
Поздно вечером в понедельник, 17 мая, во время генеральной репетиции шоу, проходящего с участием зрителей в зале, у Дестини, Go_A и Роксен из Румынии возникли проблемы со звуком в наушниках. Из-за этого организаторы вынуждены были пойти на экстраординарные меры - дать исполнителям возможность выступить еще раз.
Go_A на "Евровидении-2021" в Роттердаме
Дело в том, что во время этой репетиции оценки конкурсантам выставляют национальные жюри. Их баллы складываются с оценками телезрителей. А они голосуют в прямом эфире во время трансляции первого полуфинала "Евровидения" во вторник вечером. Тогда же станет известно, кто выйдет в финал.
Коронавирус и "Евровидение"
Нынешний конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса не состоялся. В этом году он проходит с соблюдением строжайших эпидемиологических мер. Все участники, технический персонал и журналисты, аккредитованные в Роттердаме, должны не реже 48 часов сдавать тест на ковид. Только при наличии актуального отрицательного теста в зал допускаются зрители. Однако их число было сокращено до 3,5 тысяч. Это примерно пятая часть зала в Роттердаме.
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Самая успешная страна: вопрос счета
Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.
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Самый "признанный" победитель
Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу последних мест…
…принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу участий
…а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Примелькавшиеся лица" конкурса
Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"
Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Чемпионы по чудачествам
Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекордное число участников
Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Евровидению" все возрасты покорны
Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.