Роттердам (почти) готов к первому полуфиналу "Евровидения"

После двухлетнего перерыва музыкальный конкурс "Евровидение" возвращается на телеэкраны. Во вторник вечером, 18 мая, в 22 часа по московскому времени в концертно-спортивном комплексе Ahoy в Роттердаме начнется первый полуфинал "Евровидения-2021". По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года.

Фавориты "Евровидения-2021"

Манижа на сцене "Евровидения-2021" в Роттердаме

В нем принимают участие Дестини, представляющая Мальту, и Элена Цагрину, выступающая за Кипр. По прогнозам букмекеров, в общем зачете они претендуют на места в первой пятерке. Все шансы на выход в финал есть у украинского коллектива Go_A, группы из Литвы The Roop, а также - у россиянки Манижи. Среди 16 участников первого финала разыгрываются 10 путевок в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.

Технические проблемы первого полуфинала

Поздно вечером в понедельник, 17 мая, во время генеральной репетиции шоу, проходящего с участием зрителей в зале, у Дестини, Go_A и Роксен из Румынии возникли проблемы со звуком в наушниках. Из-за этого организаторы вынуждены были пойти на экстраординарные меры - дать исполнителям возможность выступить еще раз.

Go_A на "Евровидении-2021" в Роттердаме

Дело в том, что во время этой репетиции оценки конкурсантам выставляют национальные жюри. Их баллы складываются с оценками телезрителей. А они голосуют в прямом эфире во время трансляции первого полуфинала "Евровидения" во вторник вечером. Тогда же станет известно, кто выйдет в финал.

Коронавирус и "Евровидение"

Нынешний конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса не состоялся. В этом году он проходит с соблюдением строжайших эпидемиологических мер. Все участники, технический персонал и журналисты, аккредитованные в Роттердаме, должны не реже 48 часов сдавать тест на ковид. Только при наличии актуального отрицательного теста в зал допускаются зрители. Однако их число было сокращено до 3,5 тысяч. Это примерно пятая часть зала в Роттердаме.

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