Росстат оценил падение ВВП в третьем квартале в 4 процента

Предварительная оценка Росстата оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, но совпала с прогнозом ЦБ. Спад ВВП России зафиксирован второй квартал подряд.

Российская экономика вступила в техническую рецессию под давлением санкций, введенных после вторжения РФ в Украину. Падение ВВП России в третьем квартале составило 4 процента в годовом выражении после сокращения на 4,1 процента в апреле - июне, следует из предварительных данных Росстата , опубликованных в среду, 16 ноября.

Данные статистического ведомства оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4 процента, но совпали с прогнозом ЦБ РФ.

По оценкам Росстата, объемы оптовой торговли в июле-сентябре рухнули на 22,6 процента, розничной торговли - на 9,1 процента. В то же время в сферах строительства и сельского хозяйства зафиксирован рост на 6,7 и 6,2 процента соответственно.

Падение ВВП России в 2022 году

Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, спад ВВП в 2022 году составит 3,0-3,5 процента. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году снизится на 2,9 процента. Международный валютный фонд и Всемирный банк оценивают падение российского ВВП соответственно на уровне 3,4 процента и 4,5 процента.

Российская экономика переживает "постоянный шок на стороне предложения и принудительную структурную трансформацию в экономику с более низкими технологическими стандартами, что сулит продолжительную рецессию и снижение потенциала роста", пишут аналитики Morgan Stanley.

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