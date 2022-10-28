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Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

ЦБ РФ приостановил цикл снижения ключевой процентной ставки

Александра Иванова
33 мин. назад

По решению совета директоров Центробанка РФ, ключевая процентная ставка после шести понижений подряд останется на уровне 7,5% годовых.

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Совет директоров Центробанка России принял решение не менять ключевую процентную ставку. После шести понижений подряд она останется на уровне 7,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в пятницу, 28 октября.

"Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции", - указано в документе. Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ,  уровень инфляции на конец 2022 года составит в стране 12,0-13,0%.

Для сравнения: в сентябре 2022 года темп прироста потребительских цен в России достигал 13,7%, в августе - 14,3%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году годовая инфляция в России снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернется к 4%, полагают в Банке России.

Влияние мобилизации на уровень инфляции в России

По прогнозам регулятора, начавшаяся в сентябре мобилизация резервистов для участия в войне против Украины станет "сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции" в ближайшие месяцы. "Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения",  - отмечается в пресс-релизе.

Понижение процентной ставки проводилось Центробанком РФ с весны с целью вернуть в норму стоимость денег после первых недель войны в Украине.

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