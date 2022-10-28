ЦБ РФ приостановил цикл снижения ключевой процентной ставки

По решению совета директоров Центробанка РФ, ключевая процентная ставка после шести понижений подряд останется на уровне 7,5% годовых.

Совет директоров Центробанка России принял решение не менять ключевую процентную ставку. После шести понижений подряд она останется на уровне 7,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора , опубликованном в пятницу, 28 октября.

"Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции", - указано в документе. Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, уровень инфляции на конец 2022 года составит в стране 12,0-13,0%.

Для сравнения: в сентябре 2022 года темп прироста потребительских цен в России достигал 13,7%, в августе - 14,3%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году годовая инфляция в России снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернется к 4%, полагают в Банке России.

Влияние мобилизации на уровень инфляции в России

По прогнозам регулятора, начавшаяся в сентябре мобилизация резервистов для участия в войне против Украины станет "сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции" в ближайшие месяцы. "Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - отмечается в пресс-релизе.

Понижение процентной ставки проводилось Центробанком РФ с весны с целью вернуть в норму стоимость денег после первых недель войны в Украине.

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