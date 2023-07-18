Российский удар по Одессе и другие события 510-го дня войны

Россия нанесла по Одессе и Николаеву удар дронами и ракетами. Саудовская Аравия и Турция пытаются вернуть украинских детей из РФ. США готовят новый пакет военной помощи Украине.

На 510-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 18 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Массированный удар по Одессе и Николаеву

В ночь на 18 июля Россия нанесла по Одессе и Николаеву массированный удар дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами "Калибр". Как сообщило оперативное командование "Юг", россияне запустили несколько волн беспилотников, чтобы обнаружить и истощить украинскую противовоздушную оборону. После этого с российских кораблей в Черном море по Одессе выпустили шесть ракет типа "Калибр".

Обломки ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В своем доме был ранен пожилой мужчина, его госпитализировали. В Николаеве, по данным телеграм-канала Mash, взрывы прогремели в районе нефтебазы у порта в Николаеве, после чего там возник крупный пожар. Информацию о пожаре подтвердил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Песков: "Удары возмездия" за Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрелы Одессы "ударами возмездия" за Крымский мост.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские военные "высокоточным оружием" морского базирования нанесли удар "по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса". Кроме того, как утверждает Минобороны, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.

ВСУ: за ночь над Украиной сбиты 38 воздушных целей

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 18 июля в небе над Украиной было уничтожено 38 воздушных целей - все шесть запущенных российскими войсками ракет "Калибр", 31 из 36 ударных дронов Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.

По данным украинских военных, ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА - в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а ударные дроны россияне запускали из района полигона Чауда в аннексированном Крыму, говорится в сообщении.

Российские обстрелы Украины

Российские войска днем обстреляли поселок Двуречная в Купянском районе Харьковской области, сообщила военная администрация региона. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина. Кроме того, пострадала 65-летняя женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением шеи и грудной клетки.

В Херсонской области под обстрел попало село Велетенское Белозерской общины. По данным областной военной администрации, в районе 15.20 армия РФ нанесла артиллерийский удар по селу. У 73-летний женщины врачи диагностировали минно-взрывную травму и ранение ног, ей оказали помощь на месте.

Количество погибших в результате российского обстрела Белополья Сумской области выросло до трех человек, от полученных ранений скончалась еще одна женщина, сообщил мэр города Юрий Зарко в Facebook. По данным местных властей, войска РФ обстреляли Белополье из артиллерии днем 17 июля. Первоначально сообщалось, что погибли две женщины, еще 10 человек получили ранения.

Украинские удары по Крыму и приграничным регионам РФ

В ночь на 18 июля восток аннексированного Крыма атаковали 28 украинских беспилотников, сообщили оккупационные "власти" Крыма и Минобороны РФ. По данным российских военных, 17 дронов были сбиты российскими средствами ПВО, еще 11 подавлены системами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Какие объекты были целями беспилотников, не уточняется.

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram. По его словам, зафиксированы четыре "прилета". В результате повреждены два домовладения. Кроме того, один из снарядов ВСУ попал по территории машинно-тракторного двора "Победа", из-за чего начался пожар.

Пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрел ВСУ попала окраина поселка. Всех пострадавших госпитализировали. "У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.

Попытка вернуть украинских детей из России

Саудовская Аравия и Турция обсуждают возможности возвращения украинских детей, вывезенных во время войны в Россию и содержащихся в детских домах или приемных семьях. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом переговоров, чиновники в Киеве и Москве составляют списки тысяч детей, вывезенных в Россию с февраля 2022 года.

Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, но компромисс, который устроил бы и Украину, и Россию, пока не найден. FT отмечает, что украинские и российские чиновники отказываются общаться друг с другом напрямую, в отличие от прошлых переговоров об обмене пленными или о прекращении огня.

Сырский о трудности украинского контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью корреспонденту BBC рассказал о сложностях украинского контрнаступления, которое началось более месяца назад. "Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - заявил Сырский. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. Кроме того, у российских войск много опорных пунктов. "Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", - пояснил он.

США готовят новый пакет военной помощи

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 млрд долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По словам одного из них, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, взрывающиеся дроны и боеприпасы. Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет Белому дому закупать оружие у промышленности, а не выделять его из существующих запасов.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург передадут Украине бронетранспортеры М113, сообщает издание Defensie.nl со ссылкой на совместное заявление министров обороны трех стран. Речь идет об отремонтированной бронетехнике, закупленной у промышленности. Помимо БТР Украина получит и запчасти к ним. Количество М113 и сроки их передачи Киеву не указаны: говорится лишь, что это произойдет в ближайшие месяцы.

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