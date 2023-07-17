Взрывы на Крымском мосту и другие события 509-го дня войны

На 509-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 17 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Взрывы на крымском мосту

О взрывах на Крымском мосту сообщили ранним 17 июля российские и украинские Telegram-каналы. Через несколько часов российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост в 3.05 атаковали украинские надводные беспилотные аппараты. В результате была "повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", - говорилось в заявлении НАК. Движение по мосту было прекращено. В результате взрыва погибли два человека, еще один был ранен.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Ранее издания "Украинская правда" и "РБК-Украина", ссылаясь на источники, сообщили, что к подрыву Крымского моста причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Украины - мост был атакован с помощью надводных дронов. "Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сказал источник "РБК-Украина". СБУ в своем Telegram-канале разместила измененную строчку из украинской колыбельной. Вечером 16 июля глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский предупредил, что для россиян готовится "колыбельная".

Путин грозит "ответом" за взрывы на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует на взрывы на Крымском мосту. "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - сказал Путин во время открытого совещания с министрами и главами аннексированных регионов, созванного в связи с подрывом. Происшедшее Путин назвал "террористическим актом киевского режима" и "бессмысленным преступлением". В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил Путину, что опоры моста не повреждены, однако один автомобильный пролет разрушен и восстановить его невозможно.

На выезде из Крыма образовались автомобильные пробки

На дорогах, ведущих из Крыма в Херсонскую область, из-за взрывов на Крымском мосту и перекрытия движения по нему, образовались пробки длиной до шести километров, сообщил корреспондент РИА "Новости". По нескольку часов в очереди вынуждены ждать и те, кто желает воспользоваться паромной переправой из Крыма в Краснодарский край, пишет "Агентство.Новости".

Власти РФ советуют туристам уезжать через оккупированные регионы

Министерство транспорта РФ сообщило на своем сайте, что на паромы будут пускать лишь грузовые машины и автобусы. Желающим попасть в Крым из Краснодарского края ведомство предложило оставить личный автомобиль на стоянке в Тамани и отправиться на полуостров на поезде.

Туристам, которые хотят на своей машине отправиться в Крым или покинуть его, Минтранспорта РФ предложило сделать это по сухопутному маршруту через оккупированные украинские регионы. Для этого "власти" оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей сообщили об отмене комендантского часа на соответствующих маршрутах, ведущих из Крыма в Ростовскую область.

Россия отказалась продлевать "зерновую сделку"

Утром в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия "зерновой сделки", заключенной в прошлом году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. По его словам, часть "соглашения, касающаяся России, не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается". Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны сообщила, что "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки".

В Германии и ЕС осудили отказ Москвы продлить "зерновую сделку"

Решение России осудили в Германии и Евросоюзе. Правительство ФРГ призвало Россию "сделать возможным дальнейшее продление" соглашения об экспорте украинского зерна и "не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся", заявила заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

Путин должен прекратить "использовать голод в мире как оружие в нынешней захватнической войне", заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что западные санкции против России с самого начала не коснулись торговли продовольствием и медикаментами. "То, что российский президент снова и снова черное называет белым и использует зерно как оружие, четко показывает, с какой жестокостью он ведет войну", - сказала Бербок.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала выход России из соглашения "циничным шагом". "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран мира", - написала она в Twitter.

Украина готова продолжать использование черноморского коридора для поставок зерна, несмотря на выход России из "зерновой сделки", сообщил украинский президент Владимир Зеленский. "Даже без РФ нужно делать все, чтобы можно было использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. С нами связались компании, являющиеся владельцами судов. Сказали, что готовы, если Украина выпустит, а Турция пропустит, так что все готовы продолжать поставки зерна", - приводит слова Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Обстрелы украинских городов

В ночь на 17 июля российская армия нанесла ракетный удар по району с многоквартирными жилыми домами в Краматорске в Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его данным, были ранены двое гражданских лиц.

Днем 17 июля российские военные обстреляли с помощью артиллерии город Белополье в Сумской области, сообщила военная администрация региона. В результате обстрела произошло разрушение административного помещения, погибли две женщины, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Владимир Артюх. Еще десять человек, по его словам, были травмированы, среди них есть тяжелораненые.

В Херсонской области, по данным ОВА, за сутки в результате обстрелов один человек погиб, девять получили ранения, из них двое детей. Еще один человек погиб при обстреле Харькова вечером 16 июля, несколько человек получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Утром, по его словам, также был обстрелян Волчанск, один пострадавший госпитализирован.

Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Великобритания ввела санкции против 14 россиян в ответ на "попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность". Из них 11 человек причастны к насильственному переселению детей, сообщило британское правительство. В санкционный список попали, в частности, министр просвещения России Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. "Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает путинский режим, в том числе тех, кто хочет уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - приводятся в сообщении слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

В Краснодарском крае упал российский Су-25, пилот погиб

В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25, сообщили российские Telegram-каналы. По их данным, самолет упал в море в районе Ейска, пилот успел катапультироваться. Штурмовик, по предварительной информации, совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома, пишет Baza. Как отмечает Shot, причиной падения Су-25, предположительно, стала техническая неисправность.

Позже оперативный штаб Краснодарского края подтвердил крушение Су-25 в акватории Азовского моря в районе Ейска. В свою очередь глава Ейского района Роман Бублик в Telegram сообщил о гибели пилота, который, по данным СМИ, при падении в море сломал ноги, запутался в стропах парашюта и наглотался воды. Врачи не смогли его реанимировать.

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