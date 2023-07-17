На выезде из Крыма образовались многокилометровые пробки

На выезде из аннексированного Крыма после взрыва на Крымском мосту образовались большие автомобильные заторы. Российские власти советуют туристам покидать полуостров через оккупированные украинские регионы.

На дорогах, ведущих из Крыма в Херсонскую область, из-за взрывов на Крымском мосту и перекрытия движения по нему, образовались пробки длиной до шести километров, сообщил в понедельник, 17 июля, корреспондент РИА "Новости". По нескольку часов в очереди вынуждены ждать и те, кто желает воспользоваться паромной переправой из Крыма в Краснодарский край, сообщает "Агентство.Новости".

Министерство транспорта РФ в понедельник сообщило на своем сайте, что на паромы будут пускать лишь грузовые машины и автобусы. Желающим попасть в Крым из Краснодарского края ведомство предложило оставить личный автомобиль на стоянке в Тамани и отправиться на полуостров на поезде.

Туристам, которые хотят на своей машине отправиться в Крым или покинуть его, Минтранспорта РФ предложило сделать это по сухопутному маршруту через оккупированные украинские регионы. Для этого "власти" оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей сообщили об отмене комендантского часа на соответствующих маршрутах, ведущих из Крыма в Ростовскую область через Чонгар, Армянск, Новоалексеевку и Мелитополь, сообщил телеканал "Дождь".

Взрывы на Крымском мосту

На Крымском мосту произошли взрывы, сообщили российские и украинские СМИ и Telegram-каналы ранним утром в понедельник, 17 июля. Движение по мосту было перекрыто. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотными аппаратами. "В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате «повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", - цитирует "Интерфакс" заявление комитета.

Смотрите также: