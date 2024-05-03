Врачи РФ призвали немедленно освободить педиатра Буянову

Открытое письмо в поддержку детского врача из Москвы, 67-летней Надежды Буяновой, которую обвиняют в "фейках" об армии, подписали десятки ее коллег и неравнодушных россиян.

Открытое письмо в поддержку Надежды Буяновой - терапевта московской детской поликлиники №140, на которую в России завели дело о "фейках" об армии после жалобы вдовы участника войны в Украине, - к полудню пятницы, 3 мая, подписали десятки ее коллег - врачей со всей России, - а также неравнодушных граждан.

В момент публикации материала новые подписи пользователей под открытым письмом, размещенным в открытой группе в Telegram, появлялись ежеминутно.

Авторы открытого письма призывают немедленно освободить педиатра и публично объяснить, почему сроки следствия по ее делу оказались затянуты. По убеждению подписавших обращение, Надежда Буянова была "арестована по настоящему доносу", "без права обжаловать своим словом слово обвинителя."

О правовой незащищенности врачей в России

Выводя на первый план проблему недостатка медработников в России, авторы обращения подчеркивают: "Врачи - бедные специалисты, не защищенные ничем ни от правовых рисков, ни от пациентской агрессии. И в случае публичных обвинений они даже не могут публично комментировать их ввиду запретов, связанных с врачебной тайной".

"Пожилая женщина, способствовавшая формированию тысяч новых членов общества, арестована по жалобе одного из них, - констатируют коллеги Буяновой. - Уже полгода ее пациенты находятся без врача, в то время как следственные органы пытаются установить обстоятельства разговора. Сейчас одинокая шестидесятисемилетняя женщина помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия".

"Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал - не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям, они могут в любой момент оговорить Вас, и Вы пойдете в тюрьму. Вы не защищены, власть не вступится за Вас и с удовольствием отдаст Вас на заклание при самых безумных обвинениях", - говорится далее в обращении.

Дело педиатра Надежды Буяновой

Дело о распространении "фейков" о российской армии в отношении Надежды Буяновой завели в начале февраля после жалобы на нее москвички Анастасии Акиньшиной. Как сообщили российские СМИ и Telegram-каналы, во время приема Буянова спросила женщину, почему ее семилетний сын неспокойно себя ведет. Акиньшина пояснила, что отец мальчика погиб на войне в Украине. В ответ на это, по словам матери, врач якобы заметила, что российский военный был "законной целью" для Украины, "и вообще, Россия виновата сама".

Надежда Буянова отвергла выдвинутые против нее обвинения. 2 февраля у педиатра прошел обыск. В тот же день Telegram-канал Mash опубликовал видео Акиньшиной, сообщившей, что с ее ситуацией "разобрались молниеносно", а главврач поликлиники №140, который якобы попытался замять ситуацию, будет снят с должности.

Ранее Буяновой вменяли в вину более мягкую часть статьи о "фейках", по которой ей грозило до пяти лет колонии. Но с середины апреля обвинение врачу ужесточили - теперь оно касается распространения "фейков" по мотивам политической ненависти, за что ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Тушинский районный суд Москвы 27 апреля изменил меру пресечения педиатру с запрета определенных действий на содержание в СИЗО до 25 июня.

Стихотворение о преследовании Надежды Буяновой

Дело Надежды Буяновой вызвало в России большой общественный резонанс. 2 мая Telegram-канал "Видео Инсайды" опубликовал видеоролик, в котором российские врачи по строчке читают стихотворение о судьбе их коллеги. По данным российских СМИ, автор этого произведения - эмигрировавший из России после начала войны в Украине поэт и публицист Дмитрий Быков.

Завершается стихотворение словами: "Мы процветания не знали и досель, но нынче времена - из самых неприятных. Как будто у страны единственная цель, чтоб стало больше вдов и меньше педиатров".