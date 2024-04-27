Дело о "фейках" про ВС РФ: педиатра Буянову отправили в СИЗО

Суд по просьбе следствия ужесточил меру пресечения 67-летней москвичке Надежде Буяновой. Ранее в ее отношении возбудили дело из-за жалобы вдовы военного. Педиатру грозит до 10 лет лишения свободы.

Тушинский районный суд Москвы изменил меру пресечения педиатру московской поликлиники Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении "фейков" об армии РФ, с запрета определенных действий на содержание в СИЗО до 25 июня. Об этом сообщили вечером в пятницу, 26 апреля, правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" и издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката медика Оскара Черджиева.

Отмечается, что суд ужесточил меру по просьбе следствия. Согласно материалам дела, 67-летняя Буянова выехала в другой регион и сменила место жительства, не уведомив следователя, а также "уклонялась от явки в следственный орган для ознакомления с материалами дела".

До ареста Буянова находилась под запретом определенных действий: с начала февраля ей было запрещено пользоваться средствами связи, а также общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователей, защитников и прокурора.

Дело педиатра Буяновой

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил 2 февраля возбудить в отношении Буяновой уголовное дело в связи с "дискредитацией армии". По данным Telegram-канала Astra, на врача пожаловалась вдова погибшего на войне с Украиной военного Анастасия Акиньшина. Как заявила эта женщина прокремлевскому Telegram-каналу Mash, во время приема Буянова якобы сказала 7-летнему сыну погибшего на войне в Украине, что его отец - "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама".

Надежда Буянова отвергла выдвинутые против нее обвинения. 2 февраля у педиатра прошел обыск. В тот же день Telegram-канал Mash опубликовал видео Акиньшиной, сообщившей, что с ее ситуацией "разобрались молниеносно", а главврач поликлиники №140, который якобы попытался замять ситуацию, будет снят с должности.

Изначально Буяновой вменяли более мягкую часть статьи о "фейках", по которой ей грозило до пяти лет колонии. Но с середины апреля обвинение врачу ужесточили - теперь ей вменяют распространение "фейков" по мотивам политической ненависти, за что ей грозит до 10 лет лишения свободы.