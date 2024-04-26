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Журналист Forbes Мингазов задержан за "фейки" об армии

Александра Иванова
26 апреля 2024 г.

Поводом для задержания Сергея Мингазова стал его репост сообщения о событиях в Буче в одном из Telegram-каналов, рассказал адвокат Константин Бубон.

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Женщины на могилах жителей Бучи, погибших во время оккупации города ВС РФ (фото из архива)
Женщины на могилах жителей Бучи, погибших во время оккупации города ВС РФ (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Журналист отдела новостей издания Forbes Russia Сергей Мингазов задержан в Хабаровске по подозрению в распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщил в пятницу, 26 апреля, в Facebook адвокат Константин Бубон.

Как следует из сообщения, речь идет о репосте Мингазовым в Telegram-канале "Хабаровская Мингазета" публикации о событиях в Буче. Уточняется, что сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания.

Между тем онлайн-издание "РБК" пишет со ссылкой на Константина Бубона, что у Мингазова прошли обыски, "изъяли телефоны и компьютеры и его, и жены, и детей". Ожидается, что суд определит меру пресечения журналисту 27 апреля.

Сергей Мингазов ранее сотрудничал с газетой "Ведомости", а также был собственным корреспондентом информагентства ТАСС в Хабаровске. Журналисты онлайн-издания "Важные истории" проанализировали содержание Telegram-канала "Хабаровская Мингазета", имеющего около 440 подписчиков, и выяснили, что в апреле 2022 года там было опубликовано несколько репостов сообщений о событиях в Буче.

Сотни фигурантов антивоенных дел в РФ

Уголовные статьи о "фейках" про российскую армию и о ее повторной "дискредитации" появились в России вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

24 апреля правозащитный проект "ОВД Инфо" сообщил, что к тому моменту в России насчитывалось 902 фигуранта антивоенных дел, из которых 261 лишен свободы и уже находится в СИЗО, исправительных колониях или на принудительном лечении.

По данным проекта, чаще всего людей в контексте войны преследуют по статье о "фейках об армии" (207.3 УК РФ): по ней осудили или судят 285 человек. По статье о "дискредитации армии" (280.3 УК РФ) судят или осудили 172 человек. На третьем месте по частоте возбуждения дел - статья о подстрекательстве к терроризму (205.2 УК РФ), по которой в контексте войны в Украине преследуют 150 человек.

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