Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Днепропетровской области

На 169-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 11 августа (время московское).

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В ночь на 11 августа российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, в результате которых, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, россияне трижды обстреляли Никопольский район, погибла 13-летняя девочка.

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Оккупационные "власти" Запорожской области намерены провести "референдум" об аннексии региона Россией 11 сентября - в единый день голосования в РФ. Об этом заявил так называемый "глава администрации" Евгений Балицкий, назвав онлайн-формат "голосования" маловероятным "из-за угрозы кибератак".

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Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские официальные лица обеспокоены фактом ударов по авиабазе в оккупированном Крыму. В отчете ISW также сообщается о планах Москвы перенести псевдореферендумы об аннексии оккупированных территорий и формировании еще одного "добровольческого батальона" в Орловской области.

Мэр Харькова: Российские войска нанесли удары по центру города

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Ранним утром 11 августа российские войска нанесли удары по Харькову, при этом пострадал центр города, сообщает в Telegram мэр Игорь Терехов. Данных об убитых или раненых в результате этого обстрела пока нет.

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Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Россию, которая наложила вето на заявку Приштины на членство в ООН, в содействии эскалации этнического конфликта между косоварами и сербами. "Деспотичный президент Путин - человек войны, и он был бы заинтересован в распространении войны, потому что он хочет сделать войну нормальной ситуацией", - сказал Курти в интервью агентству Reuters, подразумевая вторжение РФ в Украину.

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Около 10 тысяч жителей оккупированного города Изюм Харьковской области хотят выехать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник в эфире информационного телемарафона 10 августа. "Зимний сезон уже приближается, а ситуация с теплоснабжением катастрофическая", - пояснил Стрельник. Обстановку в Изюме он назвал тяжелой.

"Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и провокации, обстреливать частные дома в городе и пытаются обвинить в этом ВСУ. Хотя все видят видео и фото с мест, где происходят такие обстрелы, видят траекторию полетов этих снарядов и понимают, что это сознательная провокация российских оккупантов против мирного местного населения с целью дискредитировать правительство Украины и ВСУ", - подчеркнул депутат. По его словам, выехать из Изюма на территорию, подконтрольную украинской власти, очень сложно, но все же возможно. Сообщать подробности такой эвакуации Максим Стрельник отказался "из соображений безопасности, потому что этим путем хотят воспользоваться еще тысячи людей, а удается это сделать, к сожалению, пока единицам".

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Компания "Молдовагаз" не сможет заплатить российскому "Газпрому" за голубое топливо, потребленное в августе, сообщил в интервью онлайн-изданию NewsMaker.md глава молдавской компании Вадим Чебан. По словам топ-менеджера, в его компании недостаточно денег. "Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить - это однозначно", - констатировал Чебан, добавив, что такая ситуация сложилась из-за "объективных условий молдавского законодательства".

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На аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси слышны взрывы и видны вспышки, сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Он, однако, уточнил, что эти явления могут быть связаны с учениями войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, запланированными с 9 по 25 августа.

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В Мелитополе прогремел мощный взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров. "По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД", - написал он в Telegram. Федоров уточнил, что в этом здании пророссийские оккупационные власти ранее открыли "очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто".

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Зеленский назвал цифры потерь России от взрывов в Крыму

Украинцам, проживающим на оккупированных территориях, следует безопасным для себя способом передавать данные о ВС РФ украинским спецслужбам или военным. С таким призывом обратился к согражданам президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего обращения. "Мы выгнали российскую армию из северных областей. Мы выгнали оккупантов из нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут с Харьковщины, с Донбасса, из Крыма (…) И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он подтвердил, что в результате взрывов в Крыму россияне потеряли девять боевых самолетов. "Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении", - сказал президент Украины.

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В Донецке снаряд попал в пивзавод, из-за чего произошел выброс аммиака. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер UA", публикуя фотографии с места события. По данным канала, в результате инцидента было много раненых, местных жителей "просят закрыть окна и не высовываться".

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В СМИ и соцсетях появилась обновленная информация о потерях ВС РФ от взрывов на аэродроме Саки в Крыму. В частности, Telegram-канал "Война 2022" и украинское онлайн-издание theinsider.ua публикуют такие данные: 8 самолетов Су-27, 4 самолетов Су-30М, 5 самолетов Су-24, 6 вертолетов Ми-8, 1 самолет Ил-20RT. Кроме того, уничтожены четыре склада с боеприпасами и повреждены несколько зданий.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило о гибели одного человека и ранении еще 13 человек вследствие взрывов. Сведений о военных потерях оно не сообщало.

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Чехия поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о прекращении выдачи россиянам виз стран-членов Европейского Союза. Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что в конце августа собирается вынести эту тему на повестку дня неформальной встречи глав МИД государств ЕС в Праге.

"Мы первыми пошли на эту меру и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданная и эффективная мера. В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", - сказал Липавский в интервью чешскому онлайн-изданию Novinky.

Хроника событий 10 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 августа 00.00 - 13.59 >>>

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