Россия вновь обвинила ФРГ в отказе сотрудничать по делу Навального

В деле об отравлении известного российского оппозиционера Алексея Навального Россия вновь обвинила Германию в отказе от сотрудничества. "На запрос Генпрокуратуры РФ от 21 января от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального. Германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы", - говорится в сообщении надзорного ведомства, обнародованном в субботу, 20 февраля.

Российская Генпрокуратура и ранее называла "абсолютно недостаточными" ответы Германии на ее запросы об оказании правовой помощи. В то же время Федеральное ведомство по делам юстиции заявляет, что оно ответило уже на четыре российских запроса по делу об отравлении Навального.

В числе прочего, Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина, сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству dpa в пятницу, 15 января.

"Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", - заявил представитель, отметив, что прояснение дела требует расследования, адекватного тяжести совершенного преступления. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - напомнил представитель.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимации омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января вернулся в Россию, где был незамедлительно задержан по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше".

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив ему 3,5 лет колонии. Мосгорсуд 20 февраля отклонил апелляцию Навального на этот приговор, однако с учетом сроков, уже проведенных под стражей, фактическое наказание оппозиционеру составит 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

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