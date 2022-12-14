РФ вывела в Черное море ракетоносец с восемью "Калибрами"

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 декабря (время московское).

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Украинские войска за минувшие сутки отразили атаки россиян в районах шести населенных пунктов в Донецкой области: Верхнекаменного, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Веселого и Марьинки, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ . По данным Генштаба, оккупационные войска РФ нанесли 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоносец с восемью ракетами типа "Калибр", тем самым ее корабельная группировка в этом регионе увеличилась до восьми единиц, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. В то же время, по его словам, "обстановка в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны".

++07.05++

Война, развязанная Россией в Украине, будет учитываться в ключевых направлениях деятельности Швеции в первой половине 2023 года, когда она по ротации станет председательствовать в Совете Европейского Союза. "Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину является угрозой для европейской безопасности, что имеет ужасные последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергии", - подчеркивается в сообщении правительства в Стокгольме, возглавляемого премьером Ульфом Кристерссоном. Приоритетами председательства Швеции в Совете ЕС названы безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство права.

++06.35++

Европейский Союз и НАТО намерены вскоре выступить с совместной декларацией, в которой призовут Россию немедленно прекратить войну в Украине и вывести свою армию из этой страны, а также пообещать Киеву полную поддержку. Согласовать окончательную версию документа, работа над которым идет уже более года, мешала напряженность в отношениях между Турцией и Кипром, заявили американскому изданию Politico два дипломата. По их словам, декларация может быть представлена либо 19-20 декабря, либо в начале 2023 года. Согласование текста шло в основном между офисом главы Европейского совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО. Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

++06.15++

Канада отзывает разрешение, которое выводит турбины для газопровода "Северный поток" из-под санкций, принятых против России. Оттава признает, что обстоятельства изменились, а разрешение больше не выполняет отведенной для него роли, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Решение об отзыве принято после тесных консультаций с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками, подчеркивается в документе. В то же время Канада продолжит поддерживать энергобезопасность Украины и Европы. Так, Оттава переведет 115 млн канадских долларов (79,5 млн евро) на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Эти средства получены благодаря пошлинам на импорт товаров из России и Беларуси, объяснили министры.

++05.15++

В России во второй половине ноября резко - в несколько раз - возросло число запросов по фразе "как сдаться в плен", сообщает Telegram-канал "Верстка". По его данным, с 28 ноября по 4 декабря такое словосочетание в поисковике "Яндекс" вбивали более 66 тысяч раз, что является рекордным недельным показателем за полгода. В предыдущие пять месяцев россияне в среднем вбивали этот запрос 10 тысяч раз в неделю. Предыдущий пик активности в "Яндексе" был в апреле-мае, тогда же был установлен недельный рекорд по количеству подобных запросов - почти 130 тысяч. Рост запросов в ноябре совпадает с прибытием на фронт больших групп мобилизованных и сообщениями о значимых потерях среди них, пишет "Верстка". На увеличение числа сдающихся в плен могут указывать резко участившиеся обмены пленными между Россией и Украиной. Обмен 14 декабря стал уже восьмым, подтвержденным обеими сторонами, за полтора месяца и 12-м - с начала мобилизации. С начала войны до мобилизации обе стороны подтверждали лишь четыре обмена.

Уехать на зиму в другое место собираются лишь 7 процентов украинцев

++04.30++

Несмотря на морозы до -10 C° и обстрелы, которые выводят из строя системы электро- и теплоснабжения, лишь 7% украинцев активно готовятся переехать на зиму в другое место, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного самой МОМ. Две трети опрошенных заявили, что не покинут свои дома даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг и информации о сроках их возобновления. Между тем глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен заявила, что в неотложной гуманитарной помощи нуждаются 18 млн жителей Украины, то есть 40% населения страны. По данным МОМ, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% респондентов сказали, что в целях экономии ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

++04.00++

В оккупированном Бердянске с помощью тротиловых шашек взорвана трансформаторная подстанция, обеспечивающая электроэнергией микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения войск РФ. Взрыв прогремел в 19.30 во вторник, 13 декабря, "оккупанты на следующий день увеличили число проверок в городе, но результата в поисках не достигли", сообщил Центр национального сопротивления. Он подчеркнул, что "такие диверсии совершаются опытными военнослужащими", и призвал "неподготовленных людей не подвергать себя опасности и при возможности покинуть временно оккупированные территории".

++03.00++

США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.

++02.00++

За минувшие сутки российские войска обстреливали из минометов две приграничные общины в Сумской области. По Путивльской общине было выпущено в общей сложности 14 минометных снарядов, по Середино-Будской - три. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений, сообщил в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сейм Польши признал РФ спонсором терроризма

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Нижняя палата парламента Польши признала Россию государством - спонсором терроризма. В соответствующей резолюции Сейма, принятой большинством в 231 голос (из 234 участников голосования), агрессия России против Украины расценена как грубое нарушение запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", – подчеркнули в Сейме. Между тем 226 депутатов, включая представителей оппозиции, в голосовании не участвовали, передает агентство PAP.

Резолюция принята с поправкой, внесенной правящей партией "Право и справедливость". В ее тексте говорится, что Россия несет прямую ответственность за катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17), сбитого на востоке Украины в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, и за катастрофу самолета ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент страны Лех Качиньский и его супруга Мария, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши и общественные активисты.

++00.05++

Власти Украины готовят договоренности, которые усилят оборонные способности страны и дадут ей больше оперативных возможностей. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении. По его словам, защита неба стала одной из тем на состоявшемся несколькими часами ранее заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

За текущую неделю Украина достигла "важного прогресса" в вопросе противовоздушной обороны, отметил глава государства. По словам Зеленского, утром 14 декабря украинские силы ПВО во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе.

Хроника событий 14 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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