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Россия вновь атаковала ночью Киев: сбито 4 ракеты

Ольга Лебедева
6 августа 2024 г.

ВС РФ выпустили в сторону Киевской области 4 ракеты "Искандер" и 2 авиационные ракеты Х-59, заявили Воздушные силы ВСУ. Кроме того, над территорией Украины уничтожено 15 из 16 дронов Shahed.

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Взрыв беспилотного летательного аппарата в небе над Киевом
Ночная атака на Киев, фото из архиваФото: Gleb Garanich/Reuters

Россия совершила очередную ночную атаку на территорию Украины. В ночь на вторник, 6 августа, ВС РФ выпустили по Киевской области четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Кроме того, по его данным, россияне атаковали Украину 16 ударными беспилотниками типа Shahed с мыса Чауда в аннексированном Крыму и из Курска. "В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях", - указал далее Олещук. 

В Киеве повреждены несколько зданий

В свою очередь Киевская городская военная администрация заявила, что ракетный удар в направлении Киева и окрестностей был нанесен около 23.00 5 августа. "По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала", - указывается в Telegram.

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко написал о повреждениях многоквартирного дома, двух АЗС, многоэтажного офисного здания, а также дома лесника. "Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей", - указал он.

Между тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов указал, что минувшей ночью было обстреляно село Циркуны Харьковского района, в результате загорелся жилой дом. Кроме того, в ходе ночного обстрела пострадал частный дом в пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил он далее.

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