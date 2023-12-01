РФ потеряла место в Совете Международной морской организации

Россия не набрала достаточного количества голосов для переизбрания в Совет ИМО. Ранее Зеленский призвал не позволить РФ вновь войти в руководящий орган этой структуры ООН.

России не удалось набрать достаточного числа голосов для переизбрания в Совет Международной морской организации (ИМО). На тайном голосовании в пятницу, 1 декабря, РФ в руководящий орган этой структуры ООН былил избраны 40 стран, в том числе Китай, США, Великобритания, Греция, Италия, Япония, Либерия, Норвегия, Панама и Южная Корея, отмечает Reuters.

Тем самым РФ лишилась места в Совете ИМО, хотя ранее она традиционно избиралась в его состав. Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября, выступая на Ассамблее ИМО в удаленном формате, призвал мировое сообщество не позволить вторгнувшейся в его страну России войти в состав исполнительного органа организации."России нет места ни в Международной морской организации, ни в ее руководящих органах, потому что никто за последние десятилетия не нанес большего вреда свободному судоходству, чем Россия", - цитирует его слова Reuters.

Базирующая в Лондоне Международная морская организация создана в 1948 году с принятием Конвенции о Межправительственной морской консультативной организации. Свою работу организация начала после вступления конвенции в силу в 1958 году. СССР стал членом ИМО в декабре 1958 году. Он, а затем Россия постоянно переизбирались в Совет организации, насчитывающей 175 членов.

РФ не переизбрали в Советы еще двух организаций ООН

Неизбрание в Совет ИМО стало очередным ударом для Москвы после того, как ей в октябре не удалось вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве, из которого ее исключили за полномасштабную агрессию против Украины. В ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации за кандидатуру РФ проголосовали менее половины стран, а места, зарезервированные для стран Восточной Европы, заняли Болгария и Албания.

Кроме того, в начале ноября представителя РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН, а в 2022 году РФ не смогла набрать достаточно голосов для переизбрания в Совет Международной организации гражданской авиации.

А 29 ноября РФ с 2024 года лишилась места в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). По информации агентства ТАСС, в ходе голосования, прошедшего во время 28-й конференции стран-участников ОЗХО в Гааге, Россия заручилась поддержкой 65 стран при необходимом минимуме 66 голосов. Теперь Восточную Европу в исполнительном совете будут представлять Литва, Польша и Украина. Полномочия России истекут в мае 2024 года. Исполнительный совет включает 41 члена, их избирают сроком на два года.

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