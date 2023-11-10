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Представителя России впервые не избрали в состав суда ООН

Лиза Ламбрехт
10 ноября 2023 г.

Представитель России не вошел в состав судей Международного суда ООН впервые с 1946 года.

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Международный суд ООН в Гааге
Международный суд ООН в ГаагеФото: picture-alliance/dpa/B. Maat

Представитель России Кирилл Геворгян, входивший в состав судей Международного суда ООН в Гааге с 2015 года, не был переизбран на второй срок. В ходе голосования, проходившего в Генеральной ассамблее ООН в четверг, 10 ноября, он проиграл представителю Румынии Богдану-Лучиану Ауреску, которого поддержали 117 членов Генассамблеи.

Советские и российские судьи были в составе судебного органа Организации объединенных наций с 1946 года. Таким образом, впервые в Международном суде ООН не будет российского представителя.

Кроме Ауреску в Международный суд ООН были избраны еще три новых судьи - Сара Халл Кливленд (США), Хуан Вердуско (Мексика) и Дире Тлади (Южная Африка), а также переизбрана одна действующая судья, представительница Австралии Хилари Чарльзуорт.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, срок полномочий которых составляет девять лет. При этом каждые три года проводятся выборы на пять освобождающихся мест. Запрета на несколько сроков подряд не существует.

Иски Украины против России в Международном суде ООН

Международный суд ООН в Гааге рассматривает два иска Украины против России. Первый связан с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на востоке Украины и российских "властей" в незаконно аннексированном РФ Крыму. Второй процесс, в котором участвуют 34 страны, связан с утверждениями РФ о якобы происходившем геноциде в Донбассе. В Киеве подчеркивают, что Россия злоупотребляет Конвенцией по предупреждению геноцида, используя ее для оправдания своей захватнической войны против Украины.

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