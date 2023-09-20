ФРГ: Украина имеет право на защиту суда ООН в деле против РФ

Германия указала на законный интерес Украины как государства, безосновательно обвиненного в геноциде, в том, чтобы получить решение Международного суда ООН в диспуте с Россией. "В противном случае сторона, которую без малейших доказательств изображают вовлеченной в кампанию геноцида, и под этим предлогом подвергшаяся военному вторжению соседа, не сможет получить защиту суда", - заявила в Гааге в среду, 20 сентября, на слушаниях по делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Украина против РФ" представительница Германии Вибке Рюккерт (Wiebke Rückert).

Позиция ФРГ заключается в том, что государство, обвиненное в совершении актов геноцида, имеет такое же право обратиться в суд, как и государство, обвиняющее в геноциде. Согласно 9-й статье конвенции о геноциде, подать судебный иск может любая из сторон диспута, отметила Рюккерт. По ее словам, решить, соблюдает ли государство конвенцию о геноциде, суд может, лишь установив, имели ли место акты геноцида с его стороны.

С другой стороны, участники конвенции, в данном случае Россия, не могут принимать односторонние меры, исходя из абсолютно необоснованных обвинениях в геноциде, подчеркнула представительница ФРГ. По ее мнению, государство нарушает свою обязанность, изложенную в конвенции о геноциде, неправомерно утверждая, что другое государство совершило геноцид, и опираясь на это обвинение для оправдания незаконных действий. Кроме того, конвенция предполагает обязательство прибегать ко всем возможным мирным и многосторонним способам для предотвращения геноцида, в частности, в Совете Безопасности ООН, напомнила Вибке Рюккерт.

Особый интерес Германии

На поднятый российской стороной вопрос, был ли между РФ и Украиной спор о геноциде на момент подачи иска, она ответила, что он несомненно был. "Достаточно заметить, что, когда Украина подала иск в суд, у нее с Россией бесспорно были диаметрально противоположные взгляды на то, ответственна ли Украина за геноцид на своей территории, - сказала Рюккерт. - Наличие диспута - это вопрос сути, а не формы или процедуры".

Уполномоченная по международному праву германского МИДа указала, что более чем каждый пятый участник конвенции о геноциде решил вмешаться в этот судебный процесс - всего 32 страны. "Это само по себе показывает, что стороны конвенции о геноциде крайне заинтересованы в ее правильной интерпретации", - подчеркнула Вибке Рюккерт, добавив, что у Германии, ввиду ее прошлого, имеется особый интерес в том, чтобы конвенция о геноциде не нарушалась.

Главный вопрос, на который должен ответить Международный суд ООН в результате этих слушаний, заключается в том, имеется ли у него юрисдикция для рассмотрения этого дела, и Германия четко убеждена, что юрисдикция имеется, сказала представительница ФРГ. Между тем Россия настаивает на обратном.

РФ добивается отклонения судом ООН иска Украины

Россия оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН в этом деле, а также заявляет, что жалоба Украины неприемлема по содержанию. Так, адвокаты, представляющие интересы Москвы, указали, что к моменту подачи Украиной жалобы Россия не принимала никаких формальных мер в отношении Украины с обвинениями в предполагаемом геноциде, а значит, юридического спора об этом не было. Кроме того, по мнению ответчика, конвенция по геноциду не содержит запрета на обвинения в геноциде. Адвокаты РФ подчеркивают отсутствие "права не быть объектом обвинений в геноциде" в конвенции и на этом основании указывают, что никакое право не было нарушено.

Украина ответила на возражения России 19 сентября, попросив суд наказать Россию за несоблюдение ограничительных мер - та, вопреки постановлению Международного суда ООН, не прекратила войну против Украины. Если по итогам двухнедельных слушаний суд сочтет обоснованными аргументы РФ, то дело будет прекращено и не дойдет до стадии рассмотрения по существу.

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