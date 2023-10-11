РФ не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого ее исключили за агрессию против Украины. В ходе голосования в Генассамблее ООН Болгария и Албания получили больше голосов и заняли вакантные места.

Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), из которого ее исключили за полномасштабную агрессию против Украины. Как сообщает агентство Reuters, во вторник, 10 октября, в ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации за кандидатуру РФ проголосовали 83 из 193 стран, в то время как ее конкуренты, Болгария и Албания, получили 160 и 123 голоса соответственно. Они и займут два вакантных места, зарезервированных для стран Восточной Европы.

"Государства-члены ООН дали мощный сигнал руководству России о том, что правительству, ответственному за бесчисленные военные преступления и преступления против человечности, здесь не место", - прокомментировал итоги голосования директор правозащитной организации Human Rights Watch при ООН Луи Шарбонно.

Генассамблея также продлила членство в Совете ООН по правам человека Китая и Кубы.

Критика СПЧ ООН

Совет ООН по правам человека заседает в Женеве и состоит из 47 стран, их избирают по территориальной схеме - с тем, чтобы представлять в равной степени все регионы земного шара. Каждое государство избирают на три года. Следующий трехлетний срок полномочий членов СПЧ ООН начинается 1 января.

Правозащитники и лидеры стран Запада неоднократно критиковали этот орган, заявляя, что диктаторские режимы в нем систематически избегают ответственности за совершенные ими нарушения прав человека, вступая в коалиции.

РФ исключили после убийств в Буче

Россию исключили из Совета ООН по правам человека в апреле 2022 года по инициативе США и Великобритании после того, как стало известно о массовом убийстве мирных жителей в украинской Буче. За исключение РФ тогда проголосовали 93 страны, против - 24. Москва назвала это решение "неправомерным и политически мотивированным шагом" и решила прекратить свои полномочия досрочно.

В истории СПЧ ООН до этого был единственный случай приостановки членства одного из государств. В марте 2011 года было приостановлено участие в совете Ливии из-за насильственного подавления антиправительственных демонстраций Муаммаром Каддафи. В ноябре того же года членство североафриканского государства в Совете ООН по правам человека было восстановлено. В 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из СПЧ, однако в 2021 году вернулись в него при Джо Байдене.

В октябре 2022 года СПЧ ООН принял решение назначить спецдокладчика, который подготовит отчет о ситуации в РФ. Постоянный представитель Германии в совете Катарина Шташ (Katharina Stasch) назвала этот шаг давно назревшим, поскольку в России "уже длительное время попираются права человека".

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