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На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве
На заседании Совета ООН по правам человека в ЖеневеФото: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/picture alliance
ПолитикаРоссия

Совет ООН по правам человека изучит ситуацию в России

Сергей Ромашенко
3 мин. назад

Решением Совета назначается спецдокладчик, который подготовит отчет о ситуации с правами человека в РФ. Германия назвала этот шаг давно назревшим, поскольку в России "уже длительное время попираются права человека".

https://www.dw.com/ru/sovet-oon-po-pravam-celoveka-izucit-situaciu-v-rossii/a-63372394

На заседании Совета ООН по правам чевлоека в Женеве в пятницу, 7 октября, принято решение назначить спецдокадчика, который подготовит отчет о ситуации с правами человека в РФ. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 17 стран, включая Германию, шесть высказались против и 24 воздержались.

Постоянный представитель ФРГ в совете Катарина Шташ (Katharina Stasch) назвала этот шаг давно назревшим. "Россия уже длительное время попирает права человека и у себя дома. Теперь у жертв, неправительственных организаций и оппозиции, наконец, вновь появится голос", - сказала она.

Гарантировать основные права человека

В резолюции, принятой по инициативе почти 25 западных стран, выражается глубокая обеспокоенность по поводу ограничений свободы слова и собраний в России, запугивания журналистов, юристов и оппозиционеров, внесудебных расправ над критиками правительства, произвольных задержаний и отсутствия справедливого суда в РФ. Документ призывает Россию гарантировать основные права человека, в том числе свободу слова.

Спецдокладчик по России, который пока не назначен, изучит ситуацию с правами человека в РФ и черед год представит Совету ООН по правам человека выводы и рекомендации. Против этой резолюции голосовали Боливия, Китай, Эритрея, Казахстан, Куба и Венесуэла. Россия в настоящее время не является членом Совета ООН по правам человека, в состав которого входят 47 государств.

Российский постпред тем не менее присутствовал на заседании и осудил принятую советом резолюцию. Он выразил мнение, что правильнее было бы расследовать расизм и полицейское насилие в тех странах, которые инициировали данную резолюцию. Китай отверг принятый советом документ, назвав его вмешательством во внутренние дела государства.

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