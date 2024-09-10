  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Россия начала военные учения в двух океанах и трех морях

Ольга Лебедева
10 сентября 2024 г.

В маневрах в Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях участвуют более 90 тысяч человек, заявило Минобороны РФ.

https://p.dw.com/p/4kSJR
Корабли Тихоокеанского флота РФ
Корабли Тихоокеанского флота РФФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Военно-морской флот РФ начал стратегические военные учения "Океан-2024". Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, заявило министерство обороны РФ во вторник, 10 сентября.

Более 90 тысяч участников

Как отмечается в заявлении, в них участвуют более 90 тысяч человек, а также задействовано свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Маневры продлятся до 16 сентября.

На первом этапе планируется отработать "развертывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки". Затем состоится "розыгрыш "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций", указали в Москве.

К участию в маневрах также привлечены  оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии и ФСО, а также военные из стран - партнеров РФ, сообщило российское Минобороны.

В маневрах "Океан-2024" участвует Китай

Накануне министерство обороны КНР сообщило, что китайские военнослужащие примут участие в российских стратегических учениях "Океан-2024". Кроме того, в Пекине заявили о совместных российско-китайских учениях North-Joint 2024, которые пройдут в текущем месяце с целью "углубления стратегического сотрудничества" между вооруженными силами двух стран. Маневры состоятся в Японском и Охотском морях.

В конце июля и начале августа Россия провела масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и на Тихом океане с участием около 300 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. В них не участвовал Черноморский флот РФ, задействованный в войне России против Украины и понесший за прошедшие два года значительные потери.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура Сергея Елкина. Путин держит в руках шарик с надписью газ и говорит: "Только за рубли".

Российская политика в карикатурах

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.
Политика3 января 2019 г.18 фото
external

Почему шведы опасаются России и при чем тут теневой флот, перевозящий нефть из РФ | Европа в фокусе

Почему шведы опасаются России и при чем тут теневой флот, перевозящий нефть из РФ | Европа в фокусе

В 2024 году Швеция вступила в НАТО. Причиной стала российская агрессия. На фоне присоединения к НАТО на острове Готланд решили разместить крупный воинский контингент. Остров расположен в стратегически важном в том числе и для Кремля районе. Вдоль него проходит маршрут теневого танкерного флота, перевозящего российскую нефть. Это вызывает тревогу у жителей Готланда.
Политика30 августа 2024 г.26:00 мин.
Лидеры Китая и Росии Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве, 21 марта 2023 года

Китай спасает российскую экономику от краха

Китай спасает российскую экономику от краха

Китай бросил России экономический спасательный круг после введения Западом санкций против Москвы из-за ее войны в Украине. Путин едет в Пекин укреплять двусторонние связи, а США усиливают давление на КНР.
Конфликты15 мая 2024 г.
Показать еще