Минобороны ФРГ: Китай создает нестабильность в Тихом океане

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посетил военно-морские учения на Гавайях и заявил, что Германия несет ответственность за стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дестабилизирующей силой он назвал Китай.

Министр обороны ГерманииБорис Писториус (Boris Pistorius) считает, что политика Китая создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением политик выступил во вторник при посещении военно-морских учений во главе с США на Гавайях, сообщает в среду, 31 июля, агентство DPA.

Немецкие моряки в Тихом океане

На Гавайях завершаются крупнейшие в мире военно-морские учения RIMPAC (Rim of Pacific, "Тихоокеанский рубеж"). Их проводит Тихоокеанское командование ВМС США. От Германии в маневрах участвует фрегат ВМС Baden-Württemberg и корабль боевой поддержки Frankfurt-am-Main.

Писториус посетил немецких моряков и выступил на мемориале в Перл-Харборе, посвященном американским военным, погибшим при нападении Японии в декабре 1941 года. По его словам, Германия играет большую роль в защите международного права и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе. Стабильность и безопасность там нужны Европе, уверен политик. "Одно немыслимо без другого", - сказал он.

Обвинения в адрес Китая

Глава военного ведомства ФРГ добавил, что Китай продвигает свои интересы так, что "в итоге вызывает в регионе нестабильность, неопределенность".

"Мы третья экономика мира и поэтому разделяем ответственность со многими другими", - сказал Писториус. По его словам, это значит вместе с партнерами отстаивать основанный на правилах миропорядок и обеспечивать защиту. "Не против кого-то, но просто и решительно давать понять: мы здесь. Мы знаем цену свободе морей, свободе судоходства и основанного на правилах международного порядка", - подчеркнул министр. "Мы не переоцениваем себя, но мы партнеры в этом регионе, и нас воспринимают и ценят именно так", - добавил он.