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Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфликтыУкраина

Россия начала мобилизацию в Луганской области

Виталий Кропман
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 октября.

https://www.dw.com/ru/rossia-nacala-mobilizaciu-v-luganskoj-oblasti/a-63354587

На 225-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 октября (время московское).

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ВСУ развивает наступление на юге страны. С начала октября, по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, освобождено от российских оккупантов более 400 кв. км Херсонщины.

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Россия начала "частичную" мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. "На Старобельщине и Кременщине оккупанты начали частичную мобилизацию. Объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена ​​частичная мобилизация", - рассказал он. Для мобилизации граждан ходят по дворам и раздают повестки всем мужчинам без исключения. "Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и пожилым людям", - добавил глава Луганской ОВА.

Хроника событий 6 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 октября 14.00 - 23.59 >>>

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