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Россия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области

Ольга Лебедева
7 октября 2024 г.

Российская ракета "Кинжал" ударила в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, заявили Воздушные силы ВСУ. О возможных разрушениях не сообщается.

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Самолет Миг-31К с ракетой "Кинжал"
Самолет Миг-31К с ракетой "Кинжал"Фото: AP/picture alliance

Российские силы атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Кинжал". Одна из них ударила в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, заявили в понедельник, 7 октября, Воздушные силы ВСУ. О возможных разрушениях на авиабазе при этом не сообщается.

Две другие аэробаллистические ракеты удалось перехватить средствами ПВО в Киевской области, сообщили в ВС ВСУ. Ракеты были выпущены из самолетов МиГ-31К в Тамбовской области, вылетевших из аэродрома Саваслейка, отмечается далее. 

Уничтожены 32 беспилотника Shahed

Кроме того, в воздушном пространстве Украины были уничтожены 32 ударных дрона типа Shahed, еще 37 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Зафиксировано несколько попаданий российских БПЛА в Харькове, пуски которых производились из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за ночь войска РФ выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59, а также ракету неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, добавили в ВС ВСУ.

В Хмельницкой ОВА сообщили об отсутствии попаданий по инфраструктуре

Между тем, в Хмельницкой ОВА заверили, что "попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было". Обращений по поводу погибших и травмированных не было зафиксировано, написал в Telegram глава ОВА Сергей Тюрин. О военной инфраструктуре в сообщении ОВА не упоминалось.

Крупный военный аэродром в Староконстантинове уже неоднократно атаковали войска РФ, продолжающие войну против Украины. Один из ударов был нанесен в декабре 2023 года. Этот аэродром считается одним из наиболее оснащенных в Украине, имеет специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующую взлетно-посадочную полосу. Опрошенные Reuters военные аналитики отмечали, что Россия, вероятно, нацеливается на инфраструктуру украинских аэродромов, чтобы усложнить возможности эксплуатации предоставленных Украине западных истребителей F-16. Специализированное издание Defense Express напоминало, что во времена СССР именно аэродромы в западных советских военных округах оснащались железобетонными укрытиями для боевых самолетов.

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