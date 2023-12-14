  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ВСУ: Россия нанесла удар "Кинжалом" по Староконстантинову

Сергей Гуща
14 декабря 2023 г.

В Украине 14 декабря четырежды объявляли воздушную тревогу из-за российских ракетных ударов. Взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области и в Киеве.

https://p.dw.com/p/4aA19
Разрушения в результате российского удара по авторемонтной мастерской в Одесской области в ночь на 13 декабря
Разрушения в результате российского удара по авторемонтной мастерской в Одесской области в ночь на 13 декабряФото: Nina Liashonok/ukrinform/picture alliance

По всей территории Украины в четверг, 14 декабря, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне нанесли удар баллистической ракетой "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области, сообщило в своем Telegram-канале агентство УНИАН.

В Староконстантинове расположен крупный военный аэродром, который уже не в первый раз атаковали российские войска. Кроме того, не менее двух взрывов прозвучало в Киеве, передают украинские СМИ. Как сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пострадавших в области нет, не зафиксировано и попаданий в объекты гражданской инфраструктуры или падения обломков от сбитых целей. 

Украинские военные объявили воздушную тревогу в 14.09, а уже через десять минут был прилет ракеты Х-47 в Хмельницкой области, сообщил Юрий Игнат. Через полчаса был зафиксирован еще один запуск ракет из Курской области в направлении Сумской области. В Киевской городской военной администрации отметили, что речь идет о пусках "Кинжалов". "О последствиях работы "Кинжалов" мы не говорим, пусть враг делает свои выводы, не будем кормить их информацией", - заявил Игнат.

Третий пуск российских ракет был зафиксирован украинскими военными в 15.35 в направлении Киева. По словам спикера ВС ВСУ, было зафиксировано несколько воздушных целей, которые двигались через Киев на запад Украины в Волынскую и Ровенскую область. 

В 16.20 воздушная тревога была отменена в Киеве и большинстве областей Украины, за исключением южных и восточных регионов. Спустя полтора часа Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Кинжалов" с востока, перед этим они зафиксировали очередной взлет самолетов МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.

Смотрите также:

Зеленский в США: как разморозить помощь?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что нужно Москве от Ирана? Итоги поездки Путина в ОАЭ и Садовскую Аравию. DW Новости (07.12.2023)

Что нужно Москве от Ирана? Итоги поездки Путина в ОАЭ и Садовскую Аравию. DW Новости (07.12.2023)

Зарубежные поездки стали для Владимира Путина исключением. Однако Путин посетил на этой неделе Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Но куда большее внимание привлекла встреча Путина с президентом Ирана, который прилетел в Москву. Запад опасается более тесных отношений двух режимов.
Политика7 декабря 2023 г.32:34 мин.
external

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Германия приняла больше россиян, выступающих против войны в Украине, чем другие страны ЕС. Но и здесь активисты из России стали все реже получать гуманитарные визы. Некоторые опасаются, что скоро страна может вообще прекратить их выдавать.
9 декабря 2023 г.03:36 мин.
Официальный плакат выставки

"Укрзалізниця" - дорога жизни

"Укрзалізниця" - дорога жизни

В Берлине открылась выставка, посвященная сотрудникам "Украинской железной дороги".
Культура28 августа 2023 г.8 фото
Показать еще