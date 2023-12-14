ВСУ: Россия нанесла удар "Кинжалом" по Староконстантинову

В Украине 14 декабря четырежды объявляли воздушную тревогу из-за российских ракетных ударов. Взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области и в Киеве.

По всей территории Украины в четверг, 14 декабря, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне нанесли удар баллистической ракетой "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области, сообщило в своем Telegram-канале агентство УНИАН.

В Староконстантинове расположен крупный военный аэродром, который уже не в первый раз атаковали российские войска. Кроме того, не менее двух взрывов прозвучало в Киеве, передают украинские СМИ. Как сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пострадавших в области нет, не зафиксировано и попаданий в объекты гражданской инфраструктуры или падения обломков от сбитых целей.

Украинские военные объявили воздушную тревогу в 14.09, а уже через десять минут был прилет ракеты Х-47 в Хмельницкой области, сообщил Юрий Игнат. Через полчаса был зафиксирован еще один запуск ракет из Курской области в направлении Сумской области. В Киевской городской военной администрации отметили, что речь идет о пусках "Кинжалов". "О последствиях работы "Кинжалов" мы не говорим, пусть враг делает свои выводы, не будем кормить их информацией", - заявил Игнат.

Третий пуск российских ракет был зафиксирован украинскими военными в 15.35 в направлении Киева. По словам спикера ВС ВСУ, было зафиксировано несколько воздушных целей, которые двигались через Киев на запад Украины в Волынскую и Ровенскую область.

В 16.20 воздушная тревога была отменена в Киеве и большинстве областей Украины, за исключением южных и восточных регионов. Спустя полтора часа Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Кинжалов" с востока, перед этим они зафиксировали очередной взлет самолетов МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.

Смотрите также: