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РФ атаковала Украину 56 дронами, основное направление - Киев

Ольга Лебедева
16 сентября 2024 г.

Украинские военные ночью сбили 53 российских беспилотника, еще три локационно потеряны, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Киевской области ранена женщина.

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Уничтожение беспилотника над Киевом (фото из архива)
Уничтожение беспилотника над Киевом (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. В ночь на понедельник, 16 сентября, из Курска и Ейска Краснодарского края в соседнюю страну были запущены 56 ударных дронов, из них было сбито 53, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением российского удара при этом был столичный регион, а сбивали дроны в пределах девяти областей - Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской. 

Ранена местная жительница

"Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий", - сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В свою очередь в Киевской областной военной администрции (ОВА) указали, что в результате падения обломков дрона ранена женщина, ее госпитализировали. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, но пострадали пять автомобилей и пять частных домов, произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки, заявил глава ОВА Руслан Кравченко.

 

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