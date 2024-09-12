"Не хватает людей". Удержат ли Покровск новобранцы ВСУ

Подразделениям ВСУ в Донбассе, на одном из самых трудных участков фронта, под Покровском, не хватает людей. У новобранцев, которых отправляют на подкрепление, часто нет ни необходимой подготовки, ни мотивации.

После оккупации Авдеевки в начале 2024 года армия РФ начала наступать к западу от города, преследуя цель захватить Покровск - важный логистический пункт в Донецкой области. Весной россияне оккупировали Очеретино и ускорили продвижение на Покровск. В течение последнего месяца местные жители массово эвакуируются, предчувствуя тяжелые бои на Покровском направлении.

Между тем именно здесь, на одном из самых сложных участков фронта, у ВСУ не хватает людей. "У нас на позиции четыре человека, а ее штурмуют 20-30 россиян. С тех пор, как я на этом направлении, а это уже два года, нам постоянно не хватает солдат", - говорит военнослужащий с позывным "Белый" из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Раньше это направление, где он служит, называлось Авдеевским.

По мнению военных, с которыми побеседовала DW, причиной успехов армии РФ на этом направлении является ее большая численность. "Как я понимаю, они не ценят своих людей. Они прут - и их в три раза больше", - рассуждает офицер штаба одной из бригад ТРО (украинской теробороны. - Ред.) В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях заявил, что продвижение россиян на Покровском направлении удалось остановить. По его словам, этому способствовало наступление ВСУ под Курском.

Опрошенные DW украинские военные оценивают эту операцию сдержанно. "Нам по-прежнему не хватает людей", - повторяют военнослужащие. "Людей, которые будут достаточно хорошо обучены и мотивированы", - уточняет "Ромео", временно исполняющий обязанности командира механизированной роты 59-й бригады.

Мобилизованные на фронте под Покровском

Весной этого года в Украину вступили в силу поправки к закону о мобилизации. С тех пор призыв оживился - только в мае было мобилизовано больше людей, "чем за последние несколько месяцев", заявил Роман Костенко, секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке при Верховной раде.

За счет мобилизованных комплектуют наиболее истощенные боевые подразделения, в том числе пехоту на Покровском направлении. Среди новобранцев 59-й бригады - в основном мужчины старше 40 лет, проживавшие в селах. "Я не шел на войну до последнего, - признается солдат с позывным "Аптека". - Я не знаю, почему не шел. Но я был готов - у меня была обувь, одежда".

Новобранец с позывным "Аптека" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Я сам собирался идти. Я не боялся ТЦК (территориальный центр комплектования - в Украине аналог военкомата. - Ред.) как другие", - уверяет новобранец с позывным "Суета". Когда он получил повестку, попросил представителей ТЦК дать ему несколько дней - чтобы отпраздновать свое 45-летие. Мог убежать, но не стал, отмечает мужчина. Он говорит, что не хочет, чтобы одноклассники его дочери говорили ей: "Мой папа воюет, а твой бегает".

Мы встретили мужчин на полигоне в Покровском районе, где проходят дополнительные тренировки, организованные инструкторами 59-й бригады. Оба новобранца жалуются на курс базовой военной подготовки. "Сколько лет вы учились на журналиста? А представьте, что я никогда не держал автомат, но за месяц должен все изучить", - жалуется "Аптека", который считает себя еще не готовым к участию в боевых действиях.

"А у меня и этого месяца не было", - комментирует его слова инструктор с позывным "Белый", до ранения служивший в пехоте. В начале полномасштабного вторжения тренировки мобилизованных были еще короче.

Новобранцам не хватает подготовки и мотивации

Подготовка новобранцев является "меньшей, чем хотелось бы", недавно признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения призванных военнослужащих", - добавил он.

Пехотинец с позывным "Север", тренирующий новобранцев 59-й бригады, оценивает их мотивацию сдержанно. "Есть старания, живость, огонь в глазах. Немного нашего, инструкторского, вмешательства - и все будет хорошо". Другой инструктор, военный с позывным "Белый", более критичен по отношению к новобранцам. "Уровень мотивации очень низкий. Большинство попадающих к нам мобилизованных - это те, которых где-то поймали по дороге или в "наливайках", - жалуется он.

Военнослужащий с позывным "Север" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В результате часть таких бойцов самовольно покидают позиции, утверждает "Белый". "Даже бывают случаи, что позиции не обстреливались, но они просто устали там сидеть. Потом такие люди без вести пропавшие. Потому что ни к нам, ни на позиции они не возвращаются. И никто не знает, что с ними - "200", "300" или в плену. Такая ситуация, начиная с зимы", - объясняет инструктор.

Кроме того, по его наблюдениям базовый курс военной подготовки не дает новобранцам достаточно знаний. "Пулеметов, гранатометов они не знают. Гранаты не бросали, - возмущается "Белый". - Максимум, что они делают, это отстреливают по 300-500 патронов. И это в одном из лучших учебных центров. Но в основном - 100, 200, а кто и 60 патронов. В учебных центрах люди занимаются в основном уборкой территории, копанием блиндажей и заступают в наряды".

Поэтому многие боевые подразделения, в том числе и 59-я бригада, вынуждены дополнительно обучать новобранцев на собственно организованных полигонах около линии фронта. В июле этого года некоторые военнослужащие, их родные и волонтеры обвинили командование 59-й бригады в "преступных приказах", которые привели к большим потерям личного состава. "Есть потери, к сожалению, - в комментарии журналистам признал офицер бригады Сергей Цихоцкий. - Чтобы говорить о том, что тот командир хороший, а тот плохой, надо иметь какие-то основания". После проверки Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что рабочая группа не выявила случаев "выдачи преступных приказов", однако установила "негативные управленческие решения". "Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - не конкретизируя, добавили в ВСП.

Мотивированных добровольцев все меньше

Военнослужащая Елена Худякова, ранее служившая боевым медиком, вспоминает, как летом 2022 года услышала от командира смежного подразделения фразу: "Если что, десять новых пришлют". Так он ответил на предложение провести дополнительную разведку позиций, прежде чем отправлять туда пехотинцев. "В дальнейшем, к сожалению, подобных ситуаций было больше. Как следствие - мотивированных добровольцев становилось меньше", - говорит Худякова.

Военнослужащая Алена Худякова, Киев, 2023 год Фото: Hanna Sokolova/DW

Военная поддерживает связь со своими сослуживцами на Покровском направлении. По ее наблюдениям, отсутствие мотивации у новобранцев и низкий уровень их подготовки - распространенное явление. По ее мнению, это обусловлено, в том числе и небрежным отношением к добровольцам первой волны, которое становится все более заметным и демотивирует тех, кто еще не служил.

"Юрист воинской части ходил на судебные заседания против тяжело раненого бойца, которого я вывозила осенью 2022 года, - продолжает Худякова. - И вот только сейчас часть наконец-то обязали выплатить ему все, что они были должны. Доступ к медицинской помощи, выплаты, документы - это наболевшие вопросы. Мы постоянно говорили, что от того, как они решаются, зависит и мотивация".

Новобранцы 59-й отдельной мотопехотной бригады стреляют на полигоне Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Военнослужащая возмущается и потому, что некоторые командиры не уделяют должного внимания подготовке и сплочению новобранцев. "Которые не видели позиций и для которых термин "рекогносцировка" - непонятное слово. Какого результата ждать от группы вчерашних гражданских, часть из которых по физическим параметрам не способна дойти в снаряжении до позиции, уже не говоря о том, чтобы удержать ее?", - спрашивает Худякова.

"Стараемся дать людям навыки, чтобы они могли выжить"

Несмотря на проблемы с мотивацией новобранцев, по мнению военнослужащего, мобилизация работает. "Принуждение работает, - уточняет Худякова. - Немалый процент даже тех, кто боялся и прятался, все-таки становятся толковыми бойцами у толковых командиров".

Инструктор 59-й бригады с позывным "Белый" говорит, что со своей стороны пытается поддерживать новоприбывших. "Стараемся дать людям навыки, чтобы они могли выжить. Чтобы они понимали, что никто их не бросает. Что командиры о них думают и заботятся", - добавляет "Белый".

Военнослужащий с позывным "Белый" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

По его мнению, уголовное наказание за военные преступления, в частности, дезертирство, не может быть эффективным. "Если боец ​​посидит хотя бы двое-трех суток на нуле, он поймет, что легче десять лет в тюрьме отсидеть", - считает ранее служивший в пехоте инструктор. Он положительно оценивает мобилизацию осужденных, которая началась с весны этого года. В 59-й бригаде уже сформирован штурмовой спецбатальон из досрочно освобожденных заключенных. "Большинство - молодые, нет таких, что за 50, - описывает своих новых сослуживцев "Белый". - Они мотивированы, такие, как были в начале войны - которые сами захотели воевать. Они ценят свободу и радуются, что им доверяют вооружение. Что не их охраняют, а они охраняют".

Размышляя над решением проблемы с мотивацией новобранцев, Худякова подчеркивает, что судьба военнослужащего не должна зависеть от человеческого фактора - от того, к какому командиру он попадет. "Но я до сих пор не вижу системы. И дальше преобладает человеческий фактор", - констатирует военная. Кроме того, остро стоит вопрос отсутствия ответственности командиров, добавляет Худякова. "За доклады наверх о том, что участок в 500 метров, куда зашел враг, называется как наш и туда посылают бойцов, - объясняет она. - Механизмов защиты нет. Пока я вижу только примеры наказания за потерю позиций, но не за потерю людей". "Отношение к людям нужно срочно менять, - приходит к выводу Худякова. - Кто-то говорит, что уже поздно. Но нет, никогда не поздно".