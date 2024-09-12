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ВС ВСУ отразили ночью 44 российских дрона в девяти областях

Роман Сулима
12 сентября 2024 г.

Три беспилотника Shahed "улетели обратно в Россию", еще четыре - локально потеряны на территории Украины, уточнили в Киеве. Всего зафиксировано 69 средств воздушного нападения, включая пять ракет.

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Последствия российской воздушной атаки на Харьков 1 сентября 2024 года
Последствия российской воздушной атаки на Харьков (фото из архива)Фото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

Радиотехнические войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 12 сентября, "обнаружили и осуществили сопровождение" 69 средств воздушного нападения со стороны РФ, говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram. "В результате противовоздушного боя сбиты 44 ударных БПЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре - локально потеряны на территории Украины", - пишут украинские военные.

В сообщении отмечается, что, помимо беспилотников, российские войска применили пять ракет, в том числе две баллистические ракеты "Искандер-М" , запущенные из Курской области, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Брянской области и две крылатые ракеты Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря. Ракетный удар пришелся по Черниговской области. Пуски 64 ударных БПЛА типа Shahed были произведены из российских Курска и Ейска, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

В результате очередной массированной российской атаки противовоздушная оборона работала ночью в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях, сообщают ВС ВСУ.

При ударе РФ по Конотопу пострадали 14 человек

По данным военной администрации Сумской области, российские войска направили дроны Shahed на жилые дома, образовательные и медицинские учреждения города Конотоп. На момент публикации сообщалось, что ранения разной степени тяжести получили 14 человек. "Враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины", - говорится в Telegram-канале Сумской ОВА.

Мэр города Артем Семенихин сообщил, что госпитализированы двое мужчин, один из них в очень критическом состоянии. По его словам, в городе сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Без света остались, в частности, городская больница и водоканал, идут восстановительные работы. В Конотопе наблюдаются трудности с водоснабжением, добавил мэр.

ГУР заявило об уничтожении российского Су-30 в Черном море

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), заявила 12 сентября украинская военная разведка. Стоимость такого самолета, по оценкам ГУР, составляет ориентировочно 50 миллионов долларов (45,5 млн евро).

"Истребитель, упавший в море, принадлежал к составу 43-го отдельного морского авиационного полка Военно-космических сил РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра", - говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, российские силы провели поисково-спасательную операцию, в ходе которой обнаружили в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного горючего, а вскоре обнаружили и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Минобороны РФ отчиталось о пяти сбитых дронах

В свою очередь министерство обороны России сообщило 12 сентября в своем Telegram-канал об отражении атаки пяти беспилотников: по два над Белгородской и Курской областями и одного над Брянской.

По словам брянского губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. Региональные власти Курской и Белгородской областей не сообщали о последствиях атак.

 

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