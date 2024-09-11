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Украина сообщила об уничтожении 20 российских дронов

Даниил Сотников
11 сентября 2024 г.

Российские войска ночью выпустили по Украине девять ракет и 25 ударных беспилотников, заявили в ВСУ.

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ПВО Украины сбивает российский дрон над Киевом
ПВО Украины сбивает российский дрон (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

В ночь на среду, 11 сентября, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, шестью противорадиолокационными ракетами Х-31П и 25-ю ударными беспилотниками Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории", - говорится в сообщении украинского командования. Система противовоздушной обороны сработала в шести областях Украины - Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской.

Украинские военные: Сведений о пострадавших не поступало

В отражении воздушной атаки принимали участие авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, пояснили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В Минэнерго страны уточнили, что за сутки под обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В Харьковской области в результате были обесточены несколько подстанций, затем питание было возобновлено, указали в ведомстве.

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