  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Украина

Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай

Марина Барба | Анна Соколова-Стех | Игорь Бурдыга
15 сентября 2024 г.

Украинские фермеры под Покровском и Краматорском собирают урожай, игнорируя наступления армии России в Донбассе. Они эвакуируют семьи и дорогую технику, но сами остаются работать, несмотря на обстрелы РФ. Репортаж DW.

https://p.dw.com/p/4keBw