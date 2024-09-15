Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай

Марина Барба | Анна Соколова-Стех | Игорь Бурдыга

15.09.2024 15 сентября 2024 г.

Украинские фермеры под Покровском и Краматорском собирают урожай, игнорируя наступления армии России в Донбассе. Они эвакуируют семьи и дорогую технику, но сами остаются работать, несмотря на обстрелы РФ. Репортаж DW.