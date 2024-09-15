Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай

УкраинаНаступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожайTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoУкраинаМарина Барба | Анна Соколова-Стех | Игорь Бурдыга15.09.202415 сентября 2024 г.Украинские фермеры под Покровском и Краматорском собирают урожай, игнорируя наступления армии России в Донбассе. Они эвакуируют семьи и дорогую технику, но сами остаются работать, несмотря на обстрелы РФ. Репортаж DW.https://p.dw.com/p/4keBwРеклама