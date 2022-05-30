 Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра ″Мемориал″ | Новости из Германии о России | DW | 30.05.2022

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Россия

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Власти объяснили блокировку сайта "призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

Человек в маске Мемориал не запретить на акции против ликвидации организации 29 декабря в Москве.

Человек в маске "Мемориал не запретить" на акции против ликвидации организации 29 декабря в Москве.

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал", следует из реестра регулятора, обновленного в понедельник, 30 мая. Ограничения введены из-за "призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях", говорится в обоснованиирешения. 

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал"  и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом России и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно.

Правозащитников обвинили в "неоднократном и грубом нарушении законодательства России", в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности. В своем иске прокуратура утверждала, что организации не исполняли требования о маркировке своих материалов по закону об "иноагентах".

На суде защита настаивала, что исправно ставила все пометки. Обе организации обжаловали постановления судов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Москвы приостановить исполнение судебных решений.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 21:28

Катастрофа для правозащитников: ликвидация "Мемориала" вызвала шок на Западе. DW Новости (28.12.21)

Контекст

В Москве пришли с обысками в офисы "Мемориала" и "Гражданского содействия"

По данным СМИ, обыски в офисах историко-просветительского общества "Международный мемориал", ПЦ "Мемориал" и комитета "Гражданское содействие" связаны с делом в отношении правозащитника Бахрома Хамроева.  

Комментарий: Ликвидация "Мемориала" - переход РФ в эпоху насилия

"Мемориал" - хранитель прав человека оказался лишним элементом в РФ, где запрещают память о репрессиях и негосударственную правозащиту, считает Иван Преображенский.  

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В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе  

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