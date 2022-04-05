Апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на ликвидацию ПЦ "Мемориал"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте правозащитного центра говорится: "ПЦ "Мемориал" ликвидирован: решение вступило в силу". Там же появилось сообщение, что сайт организации прекращает обновляться. Решение о ликвидации может быть обжаловано во Втором кассационном суде в течение шести месяцев, отмечается в Telegram-канале центра. "Еще увидимся. Мы вернемся, а Россия будет свободной!" - сказано в сообщении.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно. Прокуроры обвинили правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

Обе организации обжаловали решения судов. 28 февраля апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда РФ оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала".

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