Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT. Как указывается в сообщении ведомства, опубликованном в субботу, 24 апреля, действия видеохостинга, заблокировавшего несколько материалов российского телеканала и ограничившего возможность публикации видео и проведения прямых трансляций, "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ".

Ведомство настаивает на том, чтобы все ограничения были сняты "в максимально короткие сроки", и требует объяснить причины их введения.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что российские законы предполагают штрафы до 1 млн рублей за "игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети", а при повторном отказе выполнить требования штрафы увеличиваются до 3 млн рублей.

Накануне в пресс-службе компании Google, владеющей сервисом YouTube, сообщили, что четыре видео телеканала RT на английском языке были заблокированы, а телеканалу вынесены предупреждения из-за нарушений условий пользования, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, которые применяются одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране был создан контент.

Публикация материалов о коронавирусе

В частности, на платформе запрещена публикация контента о COVID-19, в котором сообщаются ложные сведения, противоречащие официальным источникам - местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее телеканал RT на русском языке сообщил, что среди забаненных видео - перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, а также две новостные трансляции протестов против локдауна в Англии без комментариев.

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