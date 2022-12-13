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У входа в здание Роскомнадзора в МосквеФото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance
Свобода словаРоссия

РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне

Дарья Постнова
13 мин. назад

Роскомнадзор пригрозил заблокировать казахстанское издание "Власть" за публикацию новостей о российском вторжении в Украину.

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Редакция казахстанского издания "Власть" во вторник, 13 декабря, получила от Роскомнадзора (РКН) серию уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину. В частности, это касалось сообщения об обстреле российскими ракетами Винницы и о числе погибших мирных жителей Мариуполя. В случае отказа выполнить требования Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурс на территории России

Редакция "Власти" отказалась выполнять запросы РКН

"Власть" - казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", - говорится в заявлении редакции.

Также 13 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту о моде LʼOfficiel "в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины". Какие конкретно публикации стали причиной блокировки, неизвестно. Украинская версия сайта журнала была заблокирована скоре после начала войны.

С начала вторжения в Украину, в России под предлогом распространения "ложной информации" о действиях российской армии были заблокированы тысячи сайтов. По подсчетам "Роскомсвободы", только за неделю с 5 по 12 декабря в реестр запрещенных ресурсов были внесены всего около 15 тысяч сайтов.

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