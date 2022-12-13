РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне

Редакция "Власти" отказалась выполнять запросы РКН
"Власть" - казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", - говорится в заявлении редакции.
Также 13 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту о моде LʼOfficiel "в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины". Какие конкретно публикации стали причиной блокировки, неизвестно. Украинская версия сайта журнала была заблокирована скоре после начала войны.
С начала вторжения в Украину, в России под предлогом распространения "ложной информации" о действиях российской армии были заблокированы тысячи сайтов. По подсчетам "Роскомсвободы", только за неделю с 5 по 12 декабря в реестр запрещенных ресурсов были внесены всего около 15 тысяч сайтов.