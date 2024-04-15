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Беркович и Петрийчук внесли в РФ в реестр "террористов"

Ася Миллер
15 апреля 2024 г.

Помимо авторов пьесы "Финист ясный сокол" 15 апреля в список Росфинмониторнга был также включен "Русский добровольческий корпус" - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне ВСУ.

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Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук
Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана ПетрийчукФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма за поставленный ими спектакль, занесены в список террористов и экстремистов. Сообщение об этом в понедельник, 15 марта, появилось на сайте Росфинмониторинга.

Теперь российские банки обязаны заморозить все средства Петрийчук и Беркович, а также прекратить обслуживание их счетов.

Помимо авторов пьесы "Финист ясный сокол" 15 апреля в список Росфинмониторнга был также включен "Русский добровольческий корпус" - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне ВСУ.

Дело против Светланы Петрийчук и Жени Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов "Исламского государства".

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две элитные театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным.

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